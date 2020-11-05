全球關注下一屆美國白宮主人，台股今開高後陷入震盪，早盤指數最高一度衝關12900點，隨著大選變數逐漸淡化，最後一盤指數帶量衝高，終場台股收漲50.9點、報在12918.8點、成交量為1742.71億元，收在今日最高點；目前儘管美國總統大選拜登贏面較大，但依舊結果難料，不排除將進入司法程序，市場目前仍樂觀解讀參眾兩院維持現狀將有利政策延續性。

權值股方面，股王大立光(3008)開高震盪，午盤後漲幅加大，衝上3200元，終場收漲2.56%；台積電(2330)因在美國設廠投資，但市場擔憂白宮易主恐增添不確定性，今股價走弱，多於平盤附近弱勢震盪，終場收漲0.22%，同樣有在美國計畫設廠的鴻海(2317)整場也多震盪在平盤附近觀望，除蘋概三雄外，其餘權值股有聯發科(2454)因第四季、全年營收均會相較去年同期明顯成長，今強勢走揚，開高走高，漲幅逾2.5%，面板雙虎友達(2409)、群創(3481)則聯袂在平盤附近游走，至於聯電(2303)則因為外資持續賣超，今股價下挫逾3.5%，失守5日線。

今日題材族群上，因太陽能族群被市場視為拜登概念股，目前拜登似乎入主白宮機會大，帶動太陽能族群風光，碩禾(3691)第三季可望虧轉盈，目前8月、9月合併獲利已達1.9億元，今盤中後即漲停鎖住直到收盤，其餘國碩(2406)、茂迪(6244)、聯合再生(3576)、安集(6477)和元晶(6443)也均同步大漲，成為今日盤面吸金主流，另外，鋼鐵股中布局離岸風電也因拜登贏面大，帶動世紀鋼(9958)股價抗跌，新光鋼(2031)上半場相對抗跌，尾盤則收斂到平盤附近。

全球聚焦美國總統大選，分析師表示，美總統大選影響將持續淡化，市場將重新聚焦於經濟基本面與企業營運展望，部份離場資金在波動下降後，預期將回到市場，短線來看向下跌破12500機率不高，後續台股最有可能在12700-13000區間震盪，等待台積帶頭上攻則有望攻克13000點。另外，考量美股第三季財報優於預期比例高、蘋果新機熱賣、歐美總經數據良好，皆有助於第四季行情，建議可以持續進場布局，聚焦蘋概股、半導體、汽車、自行車等財報利多及第四季展望佳的業績題材股。

(時報資訊)