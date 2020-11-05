歐盟理事會(EU Council)理事會主席米歇爾(Charles Michel)指出，歐盟27個成員國的領導人將在11月中旬召開一次線上高峰會，針對新冠疫情防禦共同進行討論。

該理事會主席發言人表示，如同上星期成員國的會議討論，在11月19日下午六點，會員國領導人將針對歐盟如何回應新冠擴散來進行討論。

在上星期，成員國代表和負責人進行了一場非正式會議，成員國均同意，檢測和追蹤為圍堵病毒擴散和控制疫情的關鍵。主席米歇爾在會議後的簡報表示，這些將降低在單一市場內自由移動的負面影響。

會員國領導人亦將商討在新冠疫苗的合作，強調在成員國之間公平地分配，並決定優先團體分配的判斷標準。

歐盟執委會主席萊恩(von der Leyen)曾表示，在最佳的情況，新冠病毒疫苗的首批提交和分配，將在四月開始，「大筆數量的供應，預計在四月開始」，萊恩並補充，較佳的情況預測，企業每月將對歐盟供應2000萬至5000萬劑的疫苗。

(時報資訊)