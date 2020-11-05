去年台灣海軍流出一支男女士官在紀德艦上偷情的影片，讓海軍顏面無光。蘇姓雷達上士刻意在艦上辦公室架設手機偷拍已婚男上士和女下士偷情，事後還傳給同袍欣賞，3人事後都遭海軍汰除。女下士因通姦除罪免刑，偷拍的男上士判賠41萬元，緩刑2年定讞。

判決指出，蘇男擔任艦上雷達上士知道同艦男女同僚常會到輔機辦公室裡幽會，一日他先將手機開啟錄影，放置在角落，再用防毒面具遮掩，果真讓他拍到已婚蘇姓男上士與高姓女下士的激情影片。

事後蘇男還特地將影片剪輯，製成兩段影片，透過臉書Messenger傳給同艦5位同僚欣賞，結果影片外流，連高女的友人也收到影片。高女向上級報告，查出蘇男涉案。

開庭時蘇男坦承犯行，但法官判定他未在第一時間主動認錯，造成全艦士官兵軍心動盪、互相猜忌，也尚未與受害人和解賠償或取得原諒，並造成2人身心傷害，判8月、得易科罰金。蘇男不服上訴，並與蘇姓上士以41萬元和解，二審獲判2年緩刑定讞。

高女則被蘇妻告上法院，基隆地院審理時高女也坦承犯行，但強調自己被汰除後目前在加油站當加油工，月薪僅2萬8千元，承諾將分期付款90萬元和解。高女最後被判徒刑4月，緩刑5年，後因通姦除罪獲免刑。

(中時 )