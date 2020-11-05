退輔會主委馮世寬今天在立法院外交國防委員會遭國民黨立委鄭天財潑灑咖啡，當時人在馮世寬旁等待質詢的民進黨立委何志偉也遭到波及，何志偉事後透過臉書表示，民眾選代議士出來，是幫他們依法爭取權利，而不是不擇手段讓人看笑話，呼籲鄭天財向幕僚致歉，並賠償洗衣費。

針對鄭天財向馮世寬潑灑咖啡，潑的幕僚一身都是，連站在一旁的何志偉都被波及，何志偉說，言辭交鋒無法說服人才要動手潑咖啡，不僅損及代議士本身形象，更一併影響所代表民眾的形象。

何志偉說，幕僚是公務員，他們只是依法執行任務，鄭天財委員施行法定職務以外的丟咖啡，好歹應該對這些幕僚致歉，賠償他們洗衣費才對。

何志偉強調，咖啡應該拿來享受，而不是拿來攻擊人，鄭天財的行為他真的不懂。

綠委林俊憲也說，製造衝突並不會讓自己的議題獲得更大關注，反而會因為這種不理性的行為模糊問題的焦點，使用暴力只會讓問題更加難以解決，希望往後不要再出現這樣的暴力行為。

(中時 )