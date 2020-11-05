台中市的青年要十年不吃不喝才能買一套房？市議員鄭功進5日質詢指出，依據內政部不動產資訊平台最新統計數據指出，台中市房價所得比首度超過10倍的負擔，市府要打造宜居城市，更應重視在地青年的居住正義。副市長黃國榮說，將會透過社會住宅及租金補貼等機制，協助房價的調控。

鄭功進表示，在盧市長任內，不論是房貸負擔率或是房價所得比，雙雙皆創歷史新高，這樣「超高趕北」的成績，完全看不出來是對青年友善的宜居，反而比較像是「移居」城市；面對高房價及青年居住正義問題，相信最直接解決之道，就是租金補貼跟社會住宅。

鄭功進說，以他選區所在超過12萬人口的南區，盧市府團隊在近兩年執政時間過去，竟連一處社會住宅的規劃都沒有，想不到好不容易，中央特別來函詢問，建議南區文小38用地新建社會住宅的新計畫；市府竟還能連在地里長都不告知，就逕行以「民意已有反彈聲浪」、「基於地方民意代表已聯合陳情，希望維持原用途使用或做為公園…」兩紙公文斷然拒絕。

鄭功進指出，昨日他親自取得文小38所在地，江川里長江洪美梅的具名陳情表態，相信只要新式的社區共好社會住宅，能兼具廣大綠地公園化的遊憩空間，並提供里民文康活動使用的場域，再加上足量的地下停車空間建置，為了居住的世代正義，地方民意絕對不會為反對而反對。

黃國榮表示，這是一個歷史長年累月的問題，就連他自己年輕時，工作十年也買不起一套房，將會透過社會住宅及租金補貼等機制，協助房價的調控。都發局長溫文彬說，目前推動的社會住宅皆規劃有相關共好空間，依據地方需求引入社福、衛教、青創等公共服務資源，加強與地方意見的溝通與協調。

(中時 )