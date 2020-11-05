中華電信5日宣布，「i寶貝智慧聲控服務」攜手全台第一綜合性有聲內容平台「i聽聽」與Podcast新創公司「SoundOn」，共同開創台版智慧音箱聽Podcast服務首例，導入豐富多元的Podcast內容，從明星藝人、專業職人，到意見領袖所分享的各式主題，想聽什麼節目只要開口聲控，i寶貝便能立刻完成指令。

隨著智慧家庭聲控裝置日趨普及，現在只需動口不動手就可完成生活大小事。

中華電信表示，為提供更多聲控應用，「i寶貝智慧聲控服務」持續與在地廠商合作導入多元內容及強化語音功能，現在更加入時下最夯的Podcast服務，提供豐富且便利搜尋的聽覺體驗，例如用戶只需說「i寶貝，我要聽i聽聽《侯昌明》的Podcast」或「i寶貝，我要聽《報導者》Podcast」，即可透過語音指令讓音箱自動播放內容，也可以主題來搜尋，例如：播放今日新聞Podcast、我要聽投資類的Podcast，或以節目名、作者名、單集名稱、節目最新一集的搜尋方式作播放，甚至於只要說出「i寶貝，我要聽Podcast」，亦會自動播放最熱門的節目清單。

「i寶貝」智慧聲控服務，具有KKBOX音樂、FunPark兒童睡前故事、兒歌、大家說英語、生活資訊查找及聲控智慧家電等功能，可啟用單一指令「情境模式」啟動多項對應服務，讓i寶貝滿足不同的居家生活需求，是陪伴全家人的最佳智能幫手。

為了讓更多人體驗語音聲控的便利，中華電信推出「i寶貝好評互動影片」募集活動，在社群網站上傳i寶貝智慧音箱的使用影片，設定公開分享並Hash Tag #i寶貝、#智慧音箱，再至活動網站進行登入，符合活動規則即可獲得800兀超商購物金，按讚數最高者還有機會獲得任天堂Switch遊戲主機、Apple AirPods Pro、全聯禮券等大獎，搭配指定促銷方案，「i寶貝」智慧音箱0元購機。

(工商 )