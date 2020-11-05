電商年度盛會「雙11購物節」即將到來，台灣大哥大「雙11」繼與momo購物網合作推「到店取貨」抽智慧音箱Google Nest Audio之後，網路門市和myfone購物繼續接棒，祭出第二波超殺優惠。

針對追求極致尊榮體驗的電競玩家，推出史上最狂搭售組合、總價近30萬元的限量Acer Predator Thronos air 電競座艙組，搭配5G指定專案只需用半價就能買到。myfone購物也推3C商品1折起搶購，包括iPhone SE、iRobot掃地機器人，以及AirPods Pro 無線耳機等，在指定日期、時間搶購最低只要1,111元。

2020年雙11購物節台灣大哥大網路門市亮點商品之一，是總市價近30萬的豪華電競座艙組，包括Acer Predator Thronos air電競座艙，有3台曲面顯示器環繞的舒適人體工學繭型座艙，具備高彈性泡棉坐墊和按摩功能，以及整合了強大效能的桌機與台灣大獨家豪華配件組，再加Acer Predator Helios 300電競筆電1台，搭配5G資費2,699元，綁約48個月，專案價169,000元，搭配5G資費1,399元，綁約48個月，專案價則是188,000元。

台灣大網路門市雙11購物節的獨家商品還有Nintendo Switch電續加強版主機+單片遊戲（市價11,670），搭配5G資費1,399元，綁約36個月，專案價0元。全球首創電競按摩椅-Acer Predator X OSIM聯名的電競天王椅（市價29,800），搭配5G資費1,399元，綁約36個月，同樣0元。活動期間在台灣大網路門市續約、攜碼或新申辦5G 1,399資費以上手機案、自由選、紅配綠超值組，再加贈 momo幣2,000元。

myfone購物在「雙11購物節」期間推出3C商品1折起搶購，包括iPhone SE、iRobot掃地機器人，以及AirPods Pro 無線耳機最低1,111元，下單2件即可參加抽獎，有機會用1元帶走iPhone SE、Dyson吸塵器、Apple Watch SE等夢幻商品。

即日起至11月13日，myfone購物推出七大主題館推出驚爆價商品，包括智慧戶外館最低3折起、智慧家庭館最低2折起、智慧娛樂館送電競禮包與禮券、手機&手機配件館指定商品買一送一、電腦&資訊周邊館買指定商品送千元禮券、行動&電玩遊戲館最低下殺5折、家電影音館破盤價百元起。

myfone購物也主打指定商品享有6個月商品竊盜保險、3個月螢幕破裂保險、1年家電維修補償保險以及台灣大哥大保固。現在正值5G換機潮，myfone購物也提供線上舊手機回收服務，舊機換新機最高回饋3,000元。

(工商 )