超夯Apple新機10月份開賣，遠傳網路門市迎來蘋果月，舉辦11月全館周年慶，到遠傳網路門市申辦任一資費方案，皆可參加最新上市的iPhone 12抽獎。

線上申辦iPhone 12／iPhone 12 Pro新機再祭優惠方案，選搭Apple Watch最低月付199元，再加碼網路門市限定的原廠充電豆腐頭。

申辦iPhone 12／iPhone 12 Pro新機可享1,000元起配件大禮包，手機保險3個月優惠。iPhone 11在遠傳網路門市，手機最高降5,400元；另有網路門市限定的iPhone福利品特賣會，月付399元即可輕鬆入手iPhone，多款福利機0元起。

遠傳網路門市限定499單門號吃到飽方案，最高網內前5分鐘免費、網外30分鐘、以及每月528元通話金，11月周年慶期間，限時加碼500元超商禮券、再送500元遠傳幣，老客戶另享優惠，續約599方案加送500遠傳幣，續約999以上搭配手機或3C類商品，專案價最高可折1,000元。

(工商 )