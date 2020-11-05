桃園市楊梅區71歲古姓老婦，5日上午在埔心瑞塘郵局險遭詐騙新臺幣150萬元，所幸楊梅分局草湳派出所警員王正宇、吳易樺、利浩義、陳瑋廷及陳育琳落實勤務，即時察覺異狀，成功攔阻詐騙，阻止悲劇發生。

楊梅分局草湳派出所警員王正宇、吳易樺5日巡邏經埔心瑞塘郵局時，看見古婦神色慌張走進郵局櫃檯，一開口就要求匯出150萬元，便上前關心及尋求所內員警支援。原來古婦接獲歹徒電話，聲稱她「兒子遭綁架」，打電話給兒子確認又無音訊，於是信以為真。

起初員警到場時，古婦仍懷疑警察的真實身分，但經過員警與郵局行員循循善誘、聯絡老婦兒子後，總算讓她卸下心防。據悉，這150萬元是古婦與先生的退休金，幸好員警即時趕到阻止匯款，否則辛苦攢來的老本將不翼而飛。

楊梅警分局表示，相關詐騙案類層出不窮，民眾若接到相關電話，除做好事實查證外，立即報案方是上策，一同為防堵詐騙而努力。

(中時 )