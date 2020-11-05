明新科大整合校內研究團隊能量將與1111人力銀行展開產學合作，校長劉國偉校長和1111人力銀行副董事長劉美葵，5日共同簽訂合作意向書，未來將從技術合作、合辦課程、企業實習與企業參訪等方面展開交流合作。

劉國偉表示，國內不少廠商缺乏技術人員和專業人員，新科大多年來與產業界合作開辦相關課程、實習及就業等活動，都以產業人力需求為主，這次與1111人力銀行合作，將能藉由產學平台協助業界找到合適的員工，更重要的是幫學生找到理想喜歡的工作。

劉美葵表示，明新科大優質的產學能量在業界眾所周知，1111人力銀行也在產學合作平台上一直努力推廣，近期與各校端、業界端、學生端探討如何串接，希望產學平台上線能讓學校與業界無縫接軌，將共同開設專業課程，為學生進入職場做好萬全準備。

負責產學平台的明新科大研發處表示，該校定位為產業大學，與全國頂尖企業合作，提供實作場域並透過課程導入證照，讓每位學生都具備實務與證照，如全台第一座半導體封裝測試類產線教室，學生實際接觸到與業界同級的機械設備，修完課就可以無縫接軌職場。

校方將整合校內院系的師資與技術，與1111規畫實務課程，藉由雙方共同交流互動，強化產學合作，鏈結企業培育職場菁英人才，讓學生畢業就能就業。

(中時 )