生活、工作忙碌的你，經常忘記你的Galaxy手錶或耳機放在哪兒了嗎？三星電子宣布推出新功能 SmartThings Find，幫助使用者快速尋找 Galaxy 裝置。隨著韓國、英國和美國的測試版用戶突破600萬大關，SmartThings Find已準備好向世界招手，提供搭載Android 8或以上版本的三星裝置使用。運用藍牙低功耗（Bluetooth Low Energy, BLE）和超寬頻（Ultra-Wideband UWB）定位技術，SmartThings Find幫助使用者尋獲特定的Galaxy智慧型手機、平板、智慧手錶和耳機。

三星電子副總裁暨行動通訊事業部SmartThings團隊負責人Jaeyeon Jung表示：「SmartThings Find運用最新的藍牙與UWB技術，讓使用者擺脫尋找不到Galaxy裝置的困擾。SmartThings Find是一項既簡單又直覺的解決方案，透過結合地圖和語音的AR擴增實境技術，將使用者引導至裝置遺落處，快速找回心愛的失物。」

完成簡易的註冊程序後，SmartThings使用者即可搜尋他們的Galaxy裝置，包含：智慧型手機、平板、智慧手錶或單邊藍牙耳機。無論將Galaxy Note20 Ultra遺留在沙發、不記得將Galaxy Buds Live順手放到何處、或將Galaxy Watch3存放在安全到無法找到的地方，使用者皆能透過SmartThings應用程式，讓更多Galaxy裝置在SmartThings Find的追蹤下，獲得萬無一失的保護。

在SmartThings Find的協助下，即使裝置處於離線狀態，也能輕鬆尋獲。現在，SmartThings使用者也能透過手上的Galaxy智慧型手機或平板，幫助其他使用者尋得遺失的裝置。一旦裝置離線超過30分鐘，便會發出能讓其它裝置接收到的藍牙通知。若失主透過SmartThings Find通報遺失，那麼已綁定加入協尋行列、且位於失物附近的任何Galaxy智慧型手機或平板，都會向三星伺服器傳送位置資訊，進而通知失主其定位。所有SmartThings Find的使用者數據，皆經過加密並獲得安全保護，確保不會將定位資訊洩露給除了失主以外的任何人。

透過整合地圖方位、並讓遺失的裝置發出「響鈴」，使用者可輕鬆尋得遺落的裝置。遺失裝置時，只需在智慧型手機或平板上開啟SmartThings Find，並選取欲尋找的裝置。接著，智慧型手機將於地圖上，顯示裝置的確切位置。當距離裝置不遠時，更可選擇讓裝置發出「響鈴」，或使用AR技術「Search Nearby」功能，當越靠近裝置時，其所顯示的彩色圖示亮度將越強。

即日起，全球凡搭載Android 8或以上版本的Galaxy智慧型手機和平板，都能下載安裝SmartThings應用程式升級版。完成安裝後，只需點選其首頁螢幕下方的橫幅圖示，即可進入SmartThings Find服務。此外，自2021年初開始，三星將進一步將該功能擴大應用至追蹤標籤，協助使用者定位自己的物品，不僅是Galaxy裝置，也適用於其他物品。

編註：SmartThings Find適用於搭載Android 8或以上版本的Galaxy智慧型手機和平板、搭載Tizen 5.5或以上版本的Galaxy Watch裝置，以及Galaxy Buds+與Galaxy Buds Live。BLE尋找功能適用於搭載Android 8或以上版本的Galaxy智慧型手機和平板、搭載Tizen 5.5或以上版本的Galaxy Watch裝置，以及Galaxy Buds+和Galaxy Buds Live；UWB功能適用於Galaxy Note20 Ultra和Galaxy Z Fold2。

(科技)