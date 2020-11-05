受糧價上漲，對肥料需求增加有所支撐，大陸工廠庫存普遍偏低，市場底部建倉需求增加，加上國際市場價格持續回升，巴西、印度等需求國需求量回升，催化短線鉀肥市場看漲心態較濃。東鹼（1708）營運加分。

東鹼硫酸鉀產線數達14條，年產15萬噸，營收占比45％；另有15艘船全輕便型船的散裝航運船隊，營收比約35％，都以期約出租中，營運穩健；純鹼貿易營收佔比則約20％。

分析師指出，國際、大陸市場聯動密切，2020年大合同談判，中農控股參與的鉀肥聯合談判，抓住有利時機及時達成，聯動全球同步回歸企穩，巴西鉀肥到岸價格已由年初225美金回升至目前的255美金，全球鉀肥價格景氣指數進一步升高。

伴隨進口鉀龍頭企業一次次調漲、停售、再調漲，大陸國產鉀龍頭也跟進喊漲，氯化鉀三個月攀揚300元人民幣；硫酸鉀雖曾回落，但也持穩反彈。

國投羅鉀公司硫酸鉀產品10月22日起售價上調100元人民幣／噸，國投羅鉀2020年銷售目標已提前並超額完成。現階段國產鉀肥鹽湖、羅鉀產發平衡，基本無庫存。

由於工廠主動補庫存，導致目前鉀肥市場價格呈上漲趨勢。其中，硫酸鉀在成本價格持續上漲烘托下，價格處在高位；秋季肥市場需求有所增加，整體庫存壓力較小，交投明顯回暖。

(工商 )