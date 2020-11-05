國泰航空集團預計2021年上半年的客運運力仍會遠低於2019年的25%，而2021年全年的客運運力將會低於50%。公司根據重組計劃，除了10月21日宣佈裁減人手外，要求駐港機師及機艙服務員同意新服務條件，4日晚間限期屆滿，共有2,613位機師及7,346位機艙服務員已接受新合約，包過98.5%機師及91.6%機艙服務員。

集團表示非常感激已接受新合約的機組人員同事。新僱用條款具市場競爭力，使公司得以在致力繼續營運及重建業務期間，能招納及保留優秀的機師及機艙服務員。我們會繼續與所有同事保持緊密溝通，專注為公司的未來一同努力。

自10月21日公佈企業重組以來，管理層一直與機師及機艙服務員保持開放及緊密的溝通，以便他們有充份的資訊作出明智決定。

在這段期間，國泰管理層與香港航空機組人員協會（HKAOA）及空中服務員工會（FAU）合共召開七次會議、亦舉行了七次內部實時視像論壇、持續更新內聯網超過210項答問，並一共處理超過5,000項查詢，讓機師及機艙服務員同事充份得悉各項相關資訊。

就部分同事選擇不再受聘於國泰，公司尊重他們的決定，會為他們提供優於勞工法例要求的離職方案，亦不會與公司的退休金供款對沖，而離職同事亦可獲退還2020年參與自願性特別休假計劃的薪金。

同時，公司會繼續推行現金保留措施。將於2021年全年繼續實施現行的高級管理層減薪安排，並於明年上半年向非機組人員同事推出第三輪自願性特別休假計劃。所有員工於2021年將不獲加薪，亦不會獲發2020年度的酌情年終獎金。

整體而言，重組計劃能使我們的營運現金消耗每月減少約5億港元，使每月消耗現金減至10億至15億港元現金。國泰早前公佈之港幣390億元資本重組計劃，使公司得以維持經營，公司非常感激香港特區政府及股東在此艱難時期對集團的支持。

儘管公司目前的處境十分艱難，國泰仍然對國泰於香港樞紐的地位，以及香港在大灣區及以外地區擔當的重要角色充滿信心。

(工商 )