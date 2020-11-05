國內10月SM結算價持續2個月反彈上漲，為連2個月彈升，並漲破每噸700美元，創7個月來高點，月漲逾13%，報價約為每公噸755美元，據了解，因大陸和東南亞地區供應緊張，亞洲石化大廠相繼停車檢修，及下游ABS市場需求暢量，激勵10月現貨買氣強勁，提振SM延續高檔態勢。

據CIP商品行情網資料顯示，亞洲地區10月份SM現貨平均價持續走高，較9月漲幅達逾15%，其中台灣CFR現貨均價約報每公噸780美元之上，而韓國FOB均價為每公噸748美元左右。(商品行情網)

(時報資訊)