《商情》10月SM結算價續升 並創7個月來高點 14:492020/11/05 時報資訊 鄧凱綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國內10月SM結算價持續2個月反彈上漲，為連2個月彈升，並漲破每噸700美元，創7個月來高點，月漲逾13%，報價約為每公噸755美元，據了解，因大陸和東南亞地區供應緊張，亞洲石化大廠相繼停車檢修，及下游ABS市場需求暢量，激勵10月現貨買氣強勁，提振SM延續高檔態勢。 據CIP商品行情網資料顯示，亞洲地區10月份SM現貨平均價持續走高，較9月漲幅達逾15%，其中台灣CFR現貨均價約報每公噸780美元之上，而韓國FOB均價為每公噸748美元左右。(商品行情網) (時報資訊) #SM #現貨 #結算價 #商品行情 #續升 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》供應趨緊 馬來西亞棕櫚油價漲至近10月高點 10:172020/11/05 財經 《商情》運價承壓 BDI指數連2跌 10:002020/11/05 財經 選後國會持續僵局 亞股升至將近3年高點 13:412020/11/05 財經 《傳產》買氣蓬勃 10月房市風向球飄到今年高點 11:582020/11/05 財經 佳世達10月營收180億 續創同期高點 04:102020/11/05 證券．權證 資金行情續熱 台股基金喊燒 04:102020/11/05 投資理財 《商情》成本持高 國內MMA報價再漲 15:402020/11/05 財經 《觀光股》漢來美食業內外皆美 Q3獲利爆衝新高 17:052020/11/05 財經 《商情》國內海運貨櫃 歐洲線淡季不淡 15:222020/11/05 財經 台灣權王－傳產出頭 中鴻台橡法人喊買 04:102020/11/05 證券．權證 財經熱門新聞 川普敗了 對台股傷害有多大？答案終曝光 - 財經 美大選川普GG了？分析家爆華爾街驚人預測 - 財經 陸半導體連成熟製程都不如台積電 業界曝最大差別 - 財經 拜登若入主白宮 陸美科技有望休戰？ 陸民眾卻不開心 - 財經 川普輸贏都沒差了 明天台股不管漲跌只做1件事 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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