【遊戲橘子新聞】遊戲橘子代理韓國Eyedentity Games經典IP全新鉅作《龍之谷：新世界》將於明(06)日開跑【頂尖測試】，於11月6日中午12:00至11月8日晚間23:59限時開放台港澳玩家搶先體驗，首日登入搶iPhone12 Pro、有機會取得遊戲中最高階「珍奇」等級坐騎及武器時裝，以及各式抽獎券、藍鑽、紅鑽禮包，虛寶總價值高達8,000台幣，敬請把握！此外，官方與beanfun!推出專屬獨家活動，可取得「ㄨ真天龍人ㄨ」BUFF型遊戲稱號；並首度釋出「神祕新職業」完整情報，為遊戲中唯一的遠近攻擊兼具職業，半人半龍的獨特角色設定、施放大招同時將化身龍型態，將帶給新手及「龍之谷」忠實粉絲耳目一新的享受，即刻於【頂尖測試網站】下載遊戲，搶先體驗頂級動作系手遊的極致快感！

Eyedentity Games經典IP全新鉅作《龍之谷：新世界》頂尖測試11月6日登場

《龍之谷：新世界》於11月6日中午12:00至11月8日晚間23:59展開【頂尖測試】，iOS版本限量1萬名玩家、Android版本名額無限制，官方同步推出三大活動：【首日搶iPhone】、【好禮四重送】、【beanfun!專屬獎勵】，讓玩家取得豐富獎勵、盡情體驗遊戲！

《龍之谷：新世界》頂尖測試體驗超強BUFF坐騎

※首日搶iPhone

【頂尖測試】11月6日開放當天，於當日晚間的指定時間21:00至22:00，在遊戲聊天室公頻與粉絲團小編ID「小編龍妹」聊天互動，截圖並將自己的帳號ID留言於官方粉絲團活動貼文，官方將於11月9日抽獎、公告得獎者1名，可獲得iPhone12 Pro（128G、不挑色）手機1台！

※好禮四重送

第一重：每日限定時段活動，於指定時間登入遊戲，可分別領取「背飾抽獎券」*10、「坐騎抽獎券」*10、「時裝抽獎券」*10。

第二重：【頂尖測試】11月6日開放當天，登入就送「坐騎抽獎券」*10．有機會抽到遊戲中最高階「珍奇」等級坐騎「淘沙金龍」，移動速度+50%、最大體力+2%、最大行動力+250、攻擊力+270、防禦力+720，超強BUFF坐騎！

第三重：每日登入送「藍鑽」*1,000、累計三日共可領取「藍鑽」*3,000。

第四重：每日在線獎勵，當日累積兩小時可領取「紅鑽」*1,000，三日共領取「紅鑽」*3,000。

※beanfun!專屬獎勵

使用beanfun!登入遊戲即可獲得「ㄨ真天龍人ㄨ」BUFF型遊戲稱號，最大體力+300、攻擊力+50，免費領取！角色等級達Lv.20再送「時裝抽獎券」*10。

《龍之谷：新世界》使用beanfun!登入可獲得「ㄨ真天龍人ㄨ」BUFF型稱號

此外，【頂尖測試】結束後，官方將於11月6日至11月11日，於活動網頁舉辦【頂尖玩家問卷大調查】．完成問券填寫可獲得「幸運抽獎箱」*5，可隨機取得「時裝抽獎券」、「背飾抽獎券」、「坐騎抽獎券」，有機會抽到遊戲中最高階「珍奇」等級武器時裝，不僅有額外BUFF效果、還具備外觀氣場特效，風光上陣、帥氣殺敵！

《龍之谷：新世界》頂尖玩家問卷大調查．可獲得「幸運抽獎箱」

《龍之谷：新世界》首度釋出「神秘新職業」完整情報、最強遠近雙輸出系職業！

為迎接【頂尖測試】開跑，官方今(5)日加碼公開「神祕新職業」完整情報，武器為雙刃與飛刀，攻擊速度與敏捷性極高，擅長一對多戰鬥；在PVP及PVE戰鬥中，可取得搶攻先機、提高致勝機率；角色前期可使用技能「旋舞斬」及「狩獵刀風」創造颱風型態的重擊、瞬間重創敵人，中期可搭配連續技「疾速快斬」大範圍掃蕩並清空戰場，後期可施展終極技「颶風群」化身龍型態，製造巨大漩渦，一次性擊飛全場敵人。

「神祕新職業」為遊戲中唯一的遠近攻擊兼具職業，半人半龍的獨特角色設定，也是遊戲中唯一擁有變化形態的職業，歡迎台港澳玩家在【頂尖測試】搶先體驗！

此外，官方粉專舉辦的【全新神秘職業命名活動】將於11月11日至11月16日，由官方選出五名投稿玩家的命名，進行第二階段票選，入選的五名玩家可獲得「紅鑽」*200，並於11月16日公布票選結果、正式決定新職業名稱！票選數最高的玩家可再獲得「紅鑽」*500，更多遊戲資訊請持續鎖定《龍之谷：新世界》官方消息！

《龍之谷：新世界》首度釋出「神秘新職業」完整情報

(科技)