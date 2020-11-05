居家檢疫讓全台民政系統忙翻天，里長、里幹事和區公所努力功不可沒，中央編列3296萬津貼給新北第一線居檢人員，不過相較於台北市明確列出明細，逐項給付給各里長，新北則是依各公所第一線情況來發放；民政局說明，需有實際「關懷」動作才會發放，其餘算是義務性服務。
新北市居家檢疫全台最多，高峰期多達1萬3000多人，區公所、里幹事和里長通通總動員，從電話關懷、發放防疫包、環境消毒等大小事一手包辦，內政部為感謝各縣市防疫人員投入居檢工作，編列「居家檢疫追蹤關懷作業費」，發放給第一線居檢人員，由各縣市自行分配，新北市迄今獲撥2期、共3296萬元。
新北市議員江怡臻提出，北市清楚列出費用標準，遞送關懷包1次50元、電話關懷14天70元，按表逐項發放里幹事和里長；新北市由公所自行分配，但有些里長也有實際協助關懷工作，希望政府也能照顧到基層里長。
對此民政局解釋，該津貼用意為「關懷」津貼，里長、志工需有實際執行「關懷」動作才適用，像是汐止公所、新店公所委託里長每日電訪、遞送物資，公所就會依業務量給付里長津貼，其餘只能算是義務服務。
(中時 )
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