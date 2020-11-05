越南籍阮姓逃逸移工利用假分身證應徵按摩師，一對情侶來店消費，阮男竟不顧男友就在隔壁按摩，對女大生性侵得逞，遭依強制性交罪判刑5年6月。女大生另提民事求償，台北地院民事庭判阮男要賠30萬元，可上訴。

刑事判決指出，女大生與男友2019年9月9日晚間到北市某養生館按摩，店家安排情侶倆在同一房間，中間僅隔一塊布簾。負責服務女大生的阮男，先從腳底按摩開始，女大生放鬆後，再讓她換上養生館的上衣短褲，趴在床上進行全身按摩。

阮男按到一半請女大生轉為正面，慢慢按到大腿內側後，竟突然把內褲脫掉，跨坐上床性侵，女大生嚇得夾緊大腿反抗，但阮男比出「噓」手勢警告，再掰開大腿硬上得逞，女大生嚇得不知所措，直到隔天才向男友哭訴。

阮男挨告後否認犯行，辯稱雙方是兩情相稅；阮男律師則說，男友當時就在隔壁，女大生卻不呼救，不合常理，但法官不採信，仍依強制性交罪判他5年6月徒刑；阮男使用假身分證部分，則另依偽造文書罪判應執行8月徒刑，得易科罰金24萬元。

(中時 )