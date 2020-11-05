遠傳電信《遠傳friDay理財＋》新功能上線，今與多家銀行及保險業者攜手合作，全新推出一站式利率查詢、媒介線上開戶／投保／辦卡以及理財懶人包教學功能，提供用戶更多理財新體驗，同步推出多項線上優惠活動，最高將可獲得總價值1,700元回饋，且不限電信用戶皆可參加，端最實質的牛肉回饋給有理財需求的客戶。

《遠傳friDay理財＋》推出一站式利率查詢新功能，用戶可於同一頁面瀏覽合作銀行數位帳戶活儲利率並做試算，還可透過專屬連結進行線上開戶，較實體臨櫃申辦更省時方便，首波合作銀行包括遠東商銀Bankee社群銀行、第一銀行iLEO、上海商銀CloudBank、凱基銀行及台新銀行Richart。

未來還將以電信業高資安要求為基礎，與銀行共同透過開放銀行Open API合作，讓客戶可於《遠傳friDay理財＋》內安心地查詢銀行個人資訊或申辦服務。除了一站式利率查詢外，用戶還能線上申辦星展銀行指定信用卡以及投保AIA友邦人壽線上特定保險商品，完成任務還可獲得獨家優惠。

要做好投資理財，先要有正確的理財知識！根據東方線上調查顯示，20至34歲的族群中，有高達四成的消費者沒有接觸任何理財資訊。《遠傳friDay理財＋》除內建客製化理財時事題目與AI分析，幫助年輕人釐清理財性格，建立理財觀念。此次改版特別進化加入視覺化學習模式，打造資訊易懂的懶人包，將世界時事或議題轉變為理財圖示與情境鋪陳，幫助客戶輕鬆吸收理財知識。

根據VISA「未來商務：消費者支付調查 2020」報告指出，消費者最感興趣的開放銀行金融服務，分別為付款通知提示（69％）、整合銀行與信用卡帳戶（63％）及即時且具競爭力的理財產品（59％）。《遠傳friDay理財＋》未來將跟進金管會開放銀行進程，以第三方服務中唯一電信業者代表，持續整合銀行、信用卡、保險、生活繳費、eTag、悠遊卡／icash2.0等合作夥伴，提供更多貼心的金融服務。

(中時 )