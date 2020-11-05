泰山區應化大排生態公園是當地里長帶領志工花了12年慢慢開闢的秘境，為配合園內的蓄水池及稻田為主體之「天泉水堀」景觀工程，區公所近期設置一座具噴、灑水功能的「天泉寶寶」公仔，不但提高園區景觀光價值的話題性，也成功吸引不少民眾前往圍觀拍照。

應化大排生態公園位在頂泰山巖後方，占地達上千平方公尺， 利用倚山高低的地勢規劃有花圃、步道、花廊及水池，並栽植有許多鮮麗花木，將一旁清溪元素，將魚、水等天然資源共同融入，形成一處幽靜的秘境。

里長陳春祈表示，由於大型機具無法進入，志工們一磚一瓦將公園慢慢建構而成，與外面的制式公園完全不同，感謝區公所能夠提供場地，還花費預算設置公仔，讓民眾參觀的時候能多個打卡熱點。

區公所表示，為營造地方特色景觀，與明志路上的碉堡遺址之三太子公仔呼應，帶動周邊人潮前來遊玩，特別編列預算設置藝術公仔，將提升應化大排生態園區整體景觀之活力，及持續創造觀光地點之話題性。

為配合園內的蓄水池及稻田為主體之「天泉水堀」景觀工程，泰山區公所近期設置一座具噴、灑水功能的「天泉寶寶」公仔。（泰山區公所提供／李俊淇新北傳真）

(中時 )