美國總統大選開票接近尾聲，民主黨拜登有望入主白宮。駐美代表處政治組組長趙怡翔在臉書發文表示，對台灣最有利的做法，就是持續與兩黨做好朋友，以不分政黨的立場與美方交朋友只有利，沒有弊。

針對台灣熱衷美國大選風潮以及「押寶說」，趙怡翔感嘆，最近看到台灣國內很多對美國大選紛紛擾擾的評論，甚至有些訊息傳得比在美國還誇張，有如先預設好特定候選人的想法或立場。「我個人的感想是，我們應該更客觀看待美國的民主選舉。關心國際事務當然是好事，但終究這是美國人民自己的決定，我們身為台灣人，實在無權干涉，也應該盡量避免選邊站。」

趙怡翔指出，向來對台灣最有利的做法，就是持續與兩黨交好朋友，充分進行溝通與對話，畢竟美國是民主國家，政黨輪替一定會發生，以不分政黨的立場與美方交朋友只有利，沒有弊。

趙怡翔表示，兩年前剛來美國時被台灣駐美記者問到來到華府的工作重點是什麼？當時就提到美國即將進入選舉季節，什麼事情都可能發生，當然也不能排除未來會有政黨輪替，兩黨都需要認真經營及交朋友，確保雙方都充分瞭解我們國家的立場與觀點。

趙怡翔說，如今，美國計票進入尾聲，我們恭賀美國選舉的進行及民眾對民主的熱情。任何一方當選我們都歡迎，因為台灣在美國交朋友沒有分政黨，無論結果為何，台灣都會持續作為美國的堅實朋友。

(中時 )