HTC（宏達電）為迎接年度雙11購物盛事，推出「雙11狂歡購物節限時閃購優惠」，活動於11月7日起開跑，將同時祭出手機及VIVE產品超值優惠，消費者能趁此波於年底前開心替手上設備更新升級。

年終換機就是要給自己或家人一款盡享娛樂的大螢幕智慧型手機，HTC U20 5G配備20：9的6.8吋螢幕，具備5,000 mAh電池，續航效能優異，再加上8G RAM / 256G ROM的容量，另完整支援台灣5G EN-DC頻段，並採用高通處理器，支援雙模SA & NSA，可充分發揮5G效能，可讓你在處理工作事項及享受娛樂上皆得心應手。

HTC U20 5G雙11閃購優惠贈及老客戶贈禮，老客戶可獲得價值近$5,000好禮。（HTC提供／黃慧雯台北傳真）

消費者於活動期間購買HTC U20 5G，上網登錄即可享以下優惠：11月7日起至11月11日止至HTC專賣店或HTC網路商店，購買HTC U20 5G，送「HTC運動藍牙耳機（市價新台幣1,590元）」及「透視雙料防震邊框殼（市價新台幣1,090元)）」。11月7日起至11月30日止期間，老客戶憑HTC舊機（不限機型）至HTC專賣店及專櫃店購買HTC U20 5G，送「HTC多功能後背包（市價新台幣1,590元）」及「HTC保溫餐袋（市價新台幣599元）」。

VIVE Cosmos系列及首款預先整合VIVE Cosmos虛擬實境系統的VR電競筆記型電腦產品組合－「Cosmos Series x AORUS 15G」，搭配 Intel第十代 Core i7 H 系列八核心處理器以及 NVIDIA GeForce RTX 20 SUPER（Max Q）系列顯示晶片的高效能筆電，並配有替VR高階玩家所設計的專屬虛擬實境模式VR mode，可以讓玩家快速進入VR世界，享受更完整的VR體驗。VIVE Cosmos則為全球首款採用可換式面板模組設計，無需定位器，並具有便攜、輕量化、虛實瞬間切換等特色的高階PC-VR產品，此產品組合可提供玩家最強大效能及絕佳影音體驗，輕鬆就能暢玩VR內容！

消費者於活動期間11月10日起至11月16日止，至HTC網路商店及PChome網路商店購買「VIVE Cosmos x AORUS 15G」組合商品，可享限時組合優惠價新台幣85,111元（原價新台幣93,890元）。

(科技)