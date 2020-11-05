閃電颱風海警發布！氣象局1440最新說明。（中時新聞網）

閃電颱風逼近台灣，氣象局今下午開記者會表示，若路徑不變的話，將於今晚8時30分發布陸上警報。以目前來看，恆春半島很有可能會進入陸警範圍。此外，台東地區進入的機率也很高。

氣象局預報員林伯東表示，閃電颱風的路徑若是沒有改變，氣象局將在今天晚上發布海上、陸上警報。而明天是颱風最接近台灣的時候，恆春半島及台東恐有豪、大雨發生，須要特別注意；周六起颱風移動到中國南方沿海，影響漸小。

氣象局預報員林伯東指出，閃電颱風的陸上警報範圍，以目前來看，恆春半島很有可能會進入陸警範圍。此外，台東地區進入的機率也很高。

氣象局也透露，以目前的資料來看，颱風的強度，目前只會到輕颱的上限。颱風對我們的威脅也會越來越大。

受到颱風外圍環流影響，今晚至明天台灣婦近的海面風浪將逐漸增大，恆春半島、東南部地區，將出現10級以上的強陣風，東部、中部以北沿海，則有8至9級強陣風；基隆北海岸、東半部、西南部及恆春半島容易有長浪發生，請特別注意。

閃電颱風速今晚8時30分發布陸上警報。（氣象局）

(中時新聞網)