很多台中市民近來收到都發局所寄的建物快篩公文，指建物有耐震疑慮，需在2021年底前再做耐震力初步評估檢查。市議員林祈烽5日質詢中質疑，都發局這張函文可能會引發民眾的恐慌，以為房子是危樓。都發局長黃文彬說，公文不是危樓通知，只需再進一步做檢測的必要。

林祈烽說，台灣位於地震帶，921大地震後又發生多起地震，前行政院長、現任副總統賴清德於2018年宣布啟動全國性建築物快篩、耐震評估、補強及重建計畫，預計在3年內完成6層樓以上所有建築物、約2萬7千件快篩。首波快篩結果出爐，全國屋齡逾20年的12層以上大樓，竟有近7千棟、逾75％結構有疑慮得進行耐震評估。

林祈烽表示，台中市2018已完成快篩1980件，快篩後有疑慮須進行耐震評估的有1073件，2019年至2020年9月完成快篩1500件；近日民眾就收到都發局的快篩通知函文，指自家建物評估結果大於45分，結構也有疑慮，應在2021年12月底前，辦理建物耐震能力初步評估檢查，以維公共安全。

林祈烽、施志昌和鄭功進等3人質疑，民眾收到這張函文都很緊張，以為自家房子是危樓，外面的人會不會知道？會不會影響房價？民眾根本不知道這張公函僅是房屋健檢通知單，不是什麼危樓通知或是證明書；都發局應做更清楚說明，不要引起民眾恐慌。

黃文彬表示，這項計畫是中央委託3大專業技師公會所做的建物快篩作業，針對評分超過45分的建築物要求再做耐震能力初步安全評估；台中市總共約有1000多件需再做詳評部份；所謂快篩是這3大技師公會針對建築物的圖說來做來審視，發文給業者和所有權人，只是表明有這樣的一個機制，可以檢視建物的結構安全。

(中時 )