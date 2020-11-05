苑裡張姓男子涉嫌酒駕肇事擦撞5部汽機車逃逸。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

苑裡張姓男子涉嫌酒駕肇事擦撞5部汽機車逃逸。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗一名55歲的張姓男子，4日深夜涉嫌酒後駕駛小貨車返家，行經苑裡鎮天下路，先後擦撞路旁停放的5部汽機車後逃逸，轄區苑裡分駐所員警據報趕往追捕，在苑裡鎮信義路、為公路口攔下張嫌人車，經予酒測後結果超標，帶回偵訊後，5日依法送檢方偵辦。

張姓男子是在4日深夜酒後駕駛一部廂型貨車，行經苑裡鎮天下路127號前，先擦撞路旁停放的轎車，張某肇事後未停繼續前行，駛至天下路、和平路口，再擦撞路旁停放的1部小轎車及3部機車，張某依然繼續駕駛。

轄區苑裡分駐所員警據報趕往現場，得知肇事車輛逃逸後，循線尾隨追趕，追至苑裡鎮苑南里信義路與為公路口，將肇事車輛攔下，發現張嫌座車左前車頭撞毀，張某幸無受傷。

員警攔下張某當場聞到張身上飄出酒味，當場予以酒測，結果超標，警方當場逮捕張某帶回偵詢，5日上午依公共危險罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。至於受損汽機車車主則另行對張某提告求償。

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(中時 )