連鎖健身事業柏文健康事業（8462）為持續擴大營運動能，今（11/5）日董事會通過向富邦人壽承租總面積達7,000坪的商場空間，並規畫將旗下「健身工廠」、「人體工房」、「滾吧」、「肖跳」、「鐳射戰場」及「S klub兒童體適能俱樂部」6大事業品牌同時進駐，且再打造南台灣唯一符合國際標準之滑冰場，打造全台最完整、最時尚、最專業且適合全年齡層的休閒運動樂園。

富邦金控旗下富邦人壽於今年5月取得「高雄捷運凹子底站旁商業區開發案」70年地上權開發經營權，「捷運凹子底站地上權案」基地位於高雄市博愛二路及大順一路口，基地緊鄰捷運紅線凹子底站出口，處於北高雄最精華的農16重劃區，土地面積約11,636坪，區域內商業辦公、住宅大樓林立，兼具交通便利、生活機能佳及公共設施完備等多項商業發展優勢。富邦人壽於開發案土地上規劃興建商場、辦公等複合式商業大樓出租。

因應後疫情時代國內民眾積極追求健康與尋求紓壓的殷切需求，柏文健康積極於全台灣尋找各品牌適合的展店地點。看好此黃金地段未來發展潛力，看好富邦人壽捷運凹子底站地上權案黃金地段發展潛力，柏文決定承租7000坪商場空間。

柏文表示，公司13年前領先同業在高雄市建置當時全台最大、最專業最時尚的獨棟運動健身會館。如今將將再打造一處全台灣最完整、最時尚、最專業且適合全年齡層的休閒運動樂園，其中包括：建置標準泳池、標準籃球場、配置先進健身器材的「健身工廠」旗艦店、更大、更舒適的「人體工房」旗艦店、「滾吧」時尚保齡球館、「肖跳」彈跳運動樂園與全台最酷的擬真射擊對戰遊戲樂園-「鐳射戰場」，以及完全為3~12歲兒童、青少年規劃的專業兒童體適能運動場館。此外，柏文還在這個樂園中規劃南台灣唯一符合國際標準之室內冰上競賽運動場館。

柏文表示，後疫情時代，「運動」將成為一門顯學，當運動成為台灣民眾休閒生活的一部分，無論是兒童從小養成運動習慣、年輕人追求健美體態、中壯年打造健康體質、銀髮族維持良好體力，各年齡層民眾對於休閒運動的強勁需求會逐漸顯現。柏文健康看好這個來自人類本能需求所衍生的龐大商機，積極參與富邦人壽捷運凹子底站商業區開發案，在北高雄黃金商圈建構大型休閒運動樂園，不僅體現柏文健康深耕高雄、根留台灣的決心，柏文也因此從單純健身中心、休閒運動場館的展店，正式跨入休閒運動商場的整體開發並累積相關規劃、建置、行銷經驗，同時並建構未來20年營收持續成長的穩定動能。

(工商 )