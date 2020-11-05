國票金控舉行法人說明會，自結前三季累計稅後淨利24.67億元，創15年來同期新高紀錄，年成長達二位數的16.09％，每股稅後盈餘（EPS）0.85元，全年挑戰突破1元大關。

國票金2020年面對新冠疫情，表現反而更亮眼，年成長二位數佳績，該公司董事長魏啟林表示，主要得利於子公司的表現優異，其中國際票券授信業務，近年已積極調整授信結構，推展固定利率商業本票（FRCP）及跨足聯貸業務，近期統籌主辦日月潭力麗溫泉酒店興建所需資金之聯貸案20.4億元，使票券收益成長。

魏啟林指出，國票在經營外幣債券業務有成，持有投資等級債券，受惠於全球利率持續走低，養券利差擴大，部位操作得宜，實現資本利得，獲利優於去年同期表現。

國票金指出，響應政府提出5+2產業創新計畫及六大核心戰略產業，國際票券跨入綠能融資業務，藉由提供綠能業者多元的融資方式及專業諮詢，共同創造政府、生態、綠能業者、農漁民及國票五贏目標。2020年10月首獲經濟部能源局頒發「光鐸獎－優良金融服務獎」，為唯一獲頒光鐸獎之票券業。

國際票券並響應政府推廣綠能政策，綠能融資餘額居票券業之冠，積極開發外幣債券等利基型業務，甫獲得堪稱金融界「奧斯卡」的台灣傑出金融業務菁業獎的最佳票券金融獎。

國票金說明，在證券部份，在經紀、承銷與自營三業務上，持續穩增長，調結構基調，深耕客群，穩健獲利，經紀業務方面，3月受讓大鼎證券，全力提高市佔率，自營業務方面，不論是期權交易、參與ETF造市及權證發行，均有亮眼成績。承銷業務近年在IPO及SPO市場的承作案量與品質，都有顯著的成長，整體獲利亦優於去年同期。

至於與日本樂天銀行共同設立樂天國際商業銀行的進度方面，樂天國際商業銀行已完成公司設立登記，目前持續進行籌設工作，已向金管會申請核發營業執照，待取得營業執照後，預期今年底前展開內部試營運。

國票金9月底每股淨值12.76元，子公司國際票券稅後盈餘21.89億元、年成長21.22％。子公司國票證券稅後盈餘8.44億元、年成長14.83％。金控股價12元左右，股價淨值比（P／B）仍低，未來股利發放將採平衡股利政策，兼顧殖利率與成長需求。

(工商 )