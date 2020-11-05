美國總統大選開票進入最後階段，戰況可以說是如火如荼，目前民主黨總統候選人拜登則是大幅領先川普，這讓台灣網友憂慮拜登若順利當選美國總統，是否就會出賣台灣？對此焦糖哥哥強調：「誰當美國總統，都不會改變台灣民族自決的方向」。

許多人擔憂拜登打贏總統大選，可能就順勢把台灣賣了，對此焦糖哥哥表示倘若此事真的發生，台灣人更要團結起來對抗，接著指出川普打開全世界反大陸的國際秩序，貿易戰甜頭嚐過一口就會上癮，難保拜登當選不會比川普更瘋狂，此外強調沒有國家有義務跟台灣要好，而是取決政府及人民合作，像是防疫成績、婚姻平權，都是讓其他國家想跟台灣友好的要件，尤其美國之前又賣四架無人機給台灣，代表合作案正如火如荼進行，希望焦慮的民眾別太擔憂。

焦糖哥哥更和台灣民眾信心喊話，表示誰當選美國總統，都不會改變台灣民族自決的方向，目前要做的就是在蔡總統領導下穩步前進，並且要隨時鞭策綠營做不足的地方，這樣才能讓國家更進步和強大，接著話鋒一轉，則呼籲網軍或黑粉不需要對他的發言斷章取義，畢竟這種攻擊根本完全傷不了他。

對此網友也紛紛留言：「2020無論什麼樣的變化，做我們該做得繼續向前行」、「不論大選結果如何，都要以平常心對待，相信政府自有應對的」、「台灣誰做總統沒所謂，美國誰做總統才是決定台灣的命運」。

(中時新聞網)