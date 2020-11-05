隨著美國總統大選開票進入最後階段，一度陷入膠著的選情也逐漸明朗，在川普拿下佛羅里達州與俄亥俄州後，拜登先後奪下威斯康辛州與密西根州，而亞利桑那州與內達華州選情也看好，讓當前以264比214領先的拜登入主白宮的可能大增。不過美媒也指出，如果川普要勝選，需一舉拿下暫時領先的賓州、北卡羅納州以及喬治亞州，且亞利桑那州與內達華州最後翻盤轉向川普，才可能勝選。

With @FoxNews giving for Biden 264 EV, Biden needs to win just one of the following states: NV, PA, GA or NC to be declared the winner pic.twitter.com/jAAwHNKfv5 — Political Polls (@PpollingNumbers) November 4, 2020

據美國有線電視新聞網與英媒《衛報》報導，當前拜登距離勝選所需的270張選舉人票僅差6票，入主白宮只差臨門一腳，也就是除了川普大幅領先的阿拉斯加之外，拜登只要拿下剩下尚未開完票的任何一州，即可宣布勝選。

對拜登而言，當前在共和黨票倉亞利桑那州以及內達華州領先讓他信心大增，但川普也打算在這兩州打起選舉官司。在知名挺川媒體《福斯新聞》率先公布拜登奪下亞利桑那州後，雖然官方尚未公布最終選情，但已有如美聯社多家美媒跟進同樣預測。不過隨著開票越多，拜登的領先已縮小至領先7.9萬票。而在內達華州方面，拜登也僅以0.6個百分點些微領先川普。

而剩下的賓州、喬治亞州以及北卡羅納州，雖然川普取得領先，但隨著民主黨人經常透過的郵寄投票逐漸開票後，川普的領先逐漸縮小，如在賓州川普領先20萬票，但拜登靠剩下的郵寄投票逐漸追上；在喬治亞州，兩位候選人陷入緊繃，川普僅已領先3萬票，但在一向支持民主黨的迪卡爾布縣剛開完票後，川普領先仍有變數。而在北卡羅納州，川普目前已8萬票暫時領先拜登。

(中時新聞網)