和情人外出用餐時，有什麼禁忌千萬別犯，否則可能釀成悲劇？一名女網友指出，近期在一家高級燒肉店幫男友慶生，一不小心點太多，結果因為她的某個行為，竟被男友嫌棄「太窮酸」，甚至還因此提出分手，讓她氣瘋。

這名女網友在臉書《靠北星座》發文指出，前幾天請男友到高級燒肉店慶生，由於當時餐點太多，兩人都吃飽了桌上還剩下滿滿的食材，因此她提議「打包」，沒想到男友立刻拒絕，還直呼「打包很丟臉欸！」原PO問花了錢為什麼不能打包？男友則認為這樣的舉動十分丟臉，怒嗆「吃不完就算了阿，你是很窮喔？幹嘛一定要打包？」

原PO回「這跟窮不窮有關係嗎？而且這頓飯是花我的錢欸！你吃不完還不讓我打包？真的越想越生氣！！」最後她仍堅持將食物打包回家，男友則非常不爽，覺得對方讓自己很沒面子，甚至還因此提出分手。

原PO無奈表示，連她去買東西用優惠卷，也會讓男友覺得很丟臉，被罵貪小便宜，大嘆「真的不懂，為什麼男人這麼愛面子？」想詢問大家，這樣做真的會讓男生覺得沒面子嗎？貼文一出引起不少網友熱議，紛紛回應「吃不完打包很正常啊」、「打包哪裡丟臉了」、「不打包很浪費耶」、「浪費食物的人才可恥」、「現場除了妳，還有誰認識他？」、「三觀不合的話，還是分手的好」。

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(中時新聞網)