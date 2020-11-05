2020客庄12大節慶-南投‧國姓搶成功活動，即將在於11月13日、14日、15日舉辦，國姓鄉長丘埔生為了推展客家文化之美，今天挺進台北市東區地下街頂好廣場，舉辦盛大宣傳活動。現場熱鬧空前。

2020客庄12大節慶-南投‧國姓搶成功活動，本月13日為國小、國中組推船競賽；14日上午宮寺廟踩街遶境、祈福祭祀大典，下午進行客家舞台才藝表演、快閃成功擲筊奪金元寶、鄉內組及公所組推船競賽，夜間辦理成功晚會；15日來尞客庄客家歌曲開唱、社會組推船競賽登場及成功公仔彩繪活動。成功市集則邀請鄉內攤位53攤，鄉外攤商67攤、公益攤位8攤，鄉鎮聯盟8攤，總計攤位數136攤。

2020客庄12大節慶-南投‧國姓搶成功活動，即將在於11月13日、14日、15日舉辦， 國姓鄉長丘埔生為了推展客家文化之美，今天挺進台北市東區地下街頂好廣場，舉辦盛大宣傳活動。

2020年成功戰船報名隊數：國小組15隊，國中8隊，鄉內10隊、公所8隊，因隊數未滿額，依競賽分級獎金，第一名皆為2萬元；社女24隊，社男32隊，社女及社男報名皆達高標，第一名獎金分別為4萬元、6萬元。

2020客庄12大節慶-南投‧國姓搶成功活動，即將在於11月13日、14日、15日舉辦， 國姓鄉長丘埔生為了推展客家文化之美，今天挺進台北市東區地下街頂好廣場，舉辦盛大宣傳活動。

第3屆「來尞客庄」客家歌曲比賽，分為初賽、決賽進行，比賽目的著重於以歌會友，吸引全國各地熱愛客家的朋友來鄉交流，所以比賽歌曲不限於傳統或流行；原先規劃青少年及社會組，惟因青少年組報名未達低標，名額釋出，增加社會組參賽名額由30位到50名，相關獎項及獎金皆調整，第一名獎金2萬1千元。

2020客庄12大節慶-南投‧國姓搶成功活動，即將在於11月13日、14日、15日舉辦， 國姓鄉長丘埔生為了推展客家文化之美，今天挺進台北市東區地下街頂好廣場，舉辦盛大宣傳活動。

2020年遶境祈福活動，全鄉13所中小學、13村、境內14座宮寺廟、南投縣新住民同心關懷協會及社區均組隊參加，預計人數約2千人。14日鄉鎮市公所組成功戰船競賽，則是延續2019年本鄉發起埔里、魚池、仁愛與國姓四鄉鎮產業觀光聯盟的活動，2020更廣邀縣內各鄉鎮，期望藉由活動擴大聯盟效益。

14日並有國立彰化社教館帶領60位外籍僑生及社會人士蒞鄉觀摩，由大會安排導覽解說，並組成隊伍體驗成功戰船競賽，隨後進行活動心得交流與分享；另水保局南投分局也邀請逢甲大學日籍學生組隊，參與成功戰船友誼賽，共體陸上推舟緊張刺激的活動張力。

1999年921大地震，為振奮鄉親重建家園，告慰地震罹難先民，2001年已故時任鄉長李增全、泰雅渡假村總經理李吉田合作創辦第一屆國姓搶成功，直至2009年獲客家委員會納入客庄12大節慶迄今。震後重建歷程是辛苦，但其成果是甘甜的，國姓鄉已從陰霾脫出，呈現的是冠居全台的產業，處處可見悠閒的田園風光及親切好客的鄉親，辦理19年的搶成功活動，無疑將國姓鄉營造為最友善的客庄。

(中時新聞網)