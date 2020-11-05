百萬內的7人座旗艦休旅終於來了！納智捷全新的「URX 7人座樂活款」登場，不只祭出百萬有找價格，早鳥價98.8萬元就可開回家，更展現裕隆與鴻海兩大集團合作優勢，促成此次與SHARP的合作，即日起購買納智捷全車系，就送SHARP 70吋4K ANDROID TV 顯示器，以最超值、最優惠的價格，讓喜愛納智捷的準車主們輕鬆入主無負擔全方位智慧科技車款，享受全面智慧新生活。

納智捷總經理蔡文榮表示，URX車系是納智捷累積多年研發經驗，基於我們對台灣特殊用車環境的設計、結合台灣ICT產業優勢所打造出來的產品，URX七人座樂活款，是URX車系的全新進化後，一車抵三車的集大成之作：全員7人座艙，樂活後艙設計，兼具原廠原裝的福祉功能，讓全家老小都能幸福滿載，一起樂在7中。

以全年齡多人用車需求與高齡化移動服務為宗旨，全新推出的「URX 7人座樂活款」，集裕隆集團研發能量之大成，延續過往一車多用的造車理念，讓你一次擁有7人座、樂活與福祉功能的多重享受，全面滿足國人對移動生活的無限可能。

本月入主享【樂在7中 早鳥優惠】方案，除享早鳥優惠價98.8萬與SHARP 70吋4K Android TV顯示器外，並加贈原廠導航、3萬元保險抵用金（新車乙式以上車體險）、免費升級腳踏感應電動尾門與茶多酚負離子PM2.5濾網升級。

對於5人座SUV市場，納智捷也同步祭出【加倍升等專案】：即日起至11月30日止，入

主URX ADAS智駕款（原售價89.8萬），可享加價1萬，即刻升等94.8萬的URX AR環景款，是同級唯一同時搭載ADAS、360度環景顯影、AR View＋行車AR影像、ARD等安全系統之中型SUV，搭配舊換新方案只要85.8萬，再送原廠導航，免費升級腳踏感應電動尾門與茶多酚負離子PM2.5濾網升級，再享SHARP 70吋4K Android TV 顯示器等多項購車優惠，總價值超過11萬元。

納智捷URX自推出以來，以超大空間與高科技安全配備，深獲許多消費者的青睞！URX除提供5／7人座車型，以及5＋1樂活款選擇外，納智捷更為多元車室空間與特定族群，以URX 5＋1樂活款為基底延伸而出的「URX 7人座樂活款」，全方位滿足多人用車趨勢、高齡化社會的通用設計理念，致力打造符合全年齡友善產品線，期望讓每位乘員都有自已的專屬座位。

(中時 )