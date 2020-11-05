維繫南庄鄉6成以上燃油供應的中油南庄加油站，因管線老舊改善施工，從月初開始封閉站區，暫停供油長達半年，由於事涉南庄全鄉燃油供給重要民生議題，以及外來遊客補給燃油，引來鄉民重視，包括鄉代會主席黃勝源、副主席莊新妹等多名鄉代日前特別拜訪加油站，希望加油站能縮短工期，盡早解除鄉民不便。

據悉，中油南庄加油站位在南庄對外重要幹道苗124線中正路上，負責供應南庄6成以上民生交通燃油，包括南庄老街各村及東河、蓬萊等偏僻村落，都全賴這處加油站。另外，南庄也是知名觀光旅遊景點，因幅員廣大，所以許多外來遊客前來遊玩，多數都是自行開車，也需賴此加油站補給油料。因此，加油站維繫著南庄居民重要生活命脈。

加油站在工程圍籬上張貼公告附近替代加油站資訊。（謝明俊攝）

中油南庄加油站施工工期長達半年。（謝明俊攝）

南庄加油站成立已久，地下輸油管線業已老舊，因而中油竹苗營業處發包全面換加油站輸油管線系統，從11月4日開始施工，預計工程需至明年4月30日為止，在這段期間，加油站暫停供油。

由於影響範圍非常大，所以南庄加油站除了提早公告施工停供燃油訊息外，還特別在加油站外工程圍籬上張貼大型公告，提醒民眾改至其它加油站加油，最近的一處加油站，是距離3.9公里的獅頭加油站，其它周邊加油站都遠至9公里之遙，所以加油站特別提醒外來遊客提早加好油，以免入山遊玩發生油料不足的窘境。

此事也引起南庄民眾關心，南庄鎮代會主席黃勝源、副主席莊新妹及鄉代陳紹祺、陳國順、風志雄、葉泰成、潘志華等，日前特地拜會加油站，了解施工期程，並希望盡可能縮短工期，減輕鄉民及遊客不便。

(中時 )