美大選戰況激烈，拜登勝選聽牌，只差6張選舉人票達到270票就能入主白宮。儘管最後選舉結果仍未揭曉，美股卻不受影響，周三（4日）道瓊指數暴漲逾360點，但太陽能股遭空襲成為重災區，原因在於市場擔憂共和黨奪下參院，不論誰當選總統，恐使對氣候友善的再生能源政策受到威脅。

目前美國會選舉部分，緬因州意外勝出後，共和黨拿下48個參議院席次，民主黨同樣是48席次，雙方勢均力敵，不過外界預期，共和黨最後將掌控參議院；反觀眾議院則是民主黨獲勝、搶下多數席次。

CNBC報導，太陽能電池板製造商First Solar狂瀉8.6％；家用太陽能提供商SunPower重挫2.8％；另一家住宅太陽能提供商SunRun稍早先殺後拉、平盤作收；燃料電池製造商Plug Power下跌2％。

報導指出，選前民調顯示，拜登和民主黨參議院候選人在關鍵搖擺州勝選機率高，其政見力挺太陽能公司，因此帶動相關股票近幾個月狂漲、表現超越大盤。周二雖然許多關鍵州最後開票結果尚未宣布，但民主黨翻盤參議院的希望渺茫。

拜登將氣候變遷作為競選活動的核心問題之一，他將發展綠能經濟與擴大基建相結合，承諾第一任內對綠能投資 1.7 兆美元，與川普政府形成強烈對比。川普取消多項能源法規，還退出歐巴馬時期簽署的《巴黎協定》；然而拜登今天發推文表示，他入主白宮的第一天，就會讓美國重新加入巴黎協定。

為了在立法行動上取得進展，民主黨可能需要掌控白宮和參眾兩院。NBC周二預測，儘管民主黨守住眾院多數席位，但因總統選情膠著，民主黨未能贏得他們想要的參議院席次。

(中時新聞網)