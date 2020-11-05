大馬女學生命案引發譁然，警政署要求清查監視器和路燈數量並照表列冊，讓不少基層抱怨淪為「工具人」；曾任警政署長的新北市長侯友宜今受訪表示，新北市在第三警政工作上，從基礎建設、路平燈亮、通水溝，他都會責成區公所來做完整檢測，並跟警政機關加以配合，用情境預防方式來阻絕犯罪，新北市跟警政工作一起努力，共同面對。

(中時 )