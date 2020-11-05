警政署下令列冊監視器和路燈惹議 侯友宜：會責成公所一起努力 15:182020/11/05 中時 許哲瑗 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 曾任警政署長的新北市長侯友宜今受訪表示，新北市在第三警政工作上，從基礎建設、路平燈亮、通水溝，他都會責成區公所來做完整檢測，跟警政工作一起努力，共同面對。（許哲瑗攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大馬女學生命案引發譁然，警政署要求清查監視器和路燈數量並照表列冊，讓不少基層抱怨淪為「工具人」；曾任警政署長的新北市長侯友宜今受訪表示，新北市在第三警政工作上，從基礎建設、路平燈亮、通水溝，他都會責成區公所來做完整檢測，並跟警政機關加以配合，用情境預防方式來阻絕犯罪，新北市跟警政工作一起努力，共同面對。 (中時 ) #警政 #侯友宜 #路燈 #新北市 #監視器 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 閃電颱風周五最接近台灣 氣象局：最快明清晨發海警 11:572020/11/04 生活 新藥給付慢！癌友平均等2年 民團籲政府提出改革計畫 14:232020/11/05 生活 馬國女大生遇害引討論 侯友宜：做好基礎建設是關鍵 11:032020/11/04 政治 黃子佼熱心公益 連侯友宜市長也稱讚 21:122020/11/03 娛樂 歡樂耶誕城開城 侯友宜建議大型表演活動全程戴口罩 09:372020/11/04 生活 台南整合跨單位資料 揪危險路段 04:102020/11/05 地方新聞 未禁萊豬 邁挨批誠信比豬肉廉價 04:102020/11/04 生活新聞 新店安坑輕軌明年完工 公共藝術設計「火金姑」搶先曝光 12:412020/11/04 生活 蘇院長幕僚是網軍頭目 作圖神人周家鴻2年前狂言吐6字...難怪 17:552020/11/04 政治 川普、拜登皆會強硬對中國！傅高義：差別在於「亂」與「不亂」 07:002020/11/04 政治 政治熱門新聞 美大選陷入爭議即時分析 學者：他會小勝 - 政治 曾被馬任命 彭文正爆馬英九私下真面目讓王淺秋不禁笑了 - 政治 通訊投票寄到後誰會贏？美大選結局 沈富雄改口了 - 政治 川普選前瘋狂對台軍售 陸專家爆背後驚天陰謀 - 政治 拜登預估先達270票當選門檻 林濁水驚回9字 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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