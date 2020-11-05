楊梅池塘驚見漂浮人影 消防打撈時已失去呼吸心跳 15:202020/11/05 中時 黃婉婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園楊梅1處池塘邊驚見59歲陳姓男子漂浮於水面 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市楊梅區富豐三路和富元街交叉路口的池塘裡，5日驚見59歲陳姓男子漂浮於水面，嚇得民眾趕緊報警。警消獲報趕抵，先以長背板將其搬運至岸上，當時陳男已失去呼吸心跳，救護人員給予急救處置後，已送往湖口仁慈醫院救治中。 ★中時新聞網關心您：再給自己一次機會 自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務 生命線：1995 張老師專線：1980 (中時 ) #呼吸 #池塘 #楊梅 #急救 #人員 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 蕭敬騰叫外送驚見好友宥嘉 04:102020/11/05 娛樂新聞 白靈在台隔離天天喊「快要瘋了」 扮女警自讚很性感 17:282020/11/05 娛樂 少婦剛生二寶驚罹癌 大兒子躲廁所哭「怕失去媽媽」 07:442020/11/05 健康 打開雞蛋驚見白色「小珍珠」 內行揭原因 15:182020/11/04 生活 桃園老婦騎車衝進田 民眾、校護、消防接力急救 13:482020/11/04 社會 少年車禍昏迷62天 哥說「我要吃你最愛的雞排」他奇蹟甦醒 13:142020/11/04 社會 桃園市赤裸男躺地翻滾鬼吼 送醫途中離奇死亡 18:112020/11/04 社會 漫遊廣州 感受古老城市的朝氣 04:102020/11/05 兩岸藝文 玉里小轎車疑墜大排 600公尺外尋獲車主遺體 21:472020/11/04 社會 工料雙漲 皇普明年不再預售 04:102020/11/05 證券．權證 社會熱門新聞 阿公激戰援交妹 玩太嗨「爽死」妹懷裡 影片網瘋傳 - 社會 兒獲5000萬房產變臉 傷心老翁臨終前1招遺產給孝順女 - 社會 24歲女蹲坐中壢車站旁乞討 父嘆：不是第一次 - 社會 百億總裁莊周文落網 13豪車市價近3億遭扣 - 社會 人妻勾搭小王摩鐵床戰 隔日爽嗲：下次可以不要玩屁股嗎？ - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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