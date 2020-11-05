桃園市楊梅區富豐三路和富元街交叉路口的池塘裡，5日驚見59歲陳姓男子漂浮於水面，嚇得民眾趕緊報警。警消獲報趕抵，先以長背板將其搬運至岸上，當時陳男已失去呼吸心跳，救護人員給予急救處置後，已送往湖口仁慈醫院救治中。

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