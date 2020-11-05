永豐金證券結合大數據與智能分析，領先業界為百萬客戶建構 360 度圖譜分析，永豐金證券總經理江偉源表示，藉由數位足跡採集勾勒出客戶投資旅程的全貌，建立預測模型，客戶圖譜就像擁有一個專業投資理財團隊，比客戶更了解客戶，超前部署客製化服務，幫助客戶將投資化繁為簡成為簡單的日常生活，在圖譜分析的引領下，永豐金證券從線上開戶、下單服務，到線下理專服務，呈現一致性的數位優化結合，打造精準客戶服務。

江偉源指出，永豐金證券逾30年的經營累積百萬客戶群，藉由數位足跡採集，結合交易資料、平台使用習慣、社群互動狀態、外部開放資料等各種結構與非結構化的龐大數據，將客戶行為軌跡的各種面向加以整合，建構客戶360度圖譜分析，並透過機器學習與 AI 演算法，將客戶精準分群貼標，建立預測模型，在客戶發現自己需求前，就能超前規劃客製化的服務。

江偉源表示，客戶360度圖譜串聯出顧客從開戶、選股到交易的完整路徑，剖析投資旅程的關鍵點並加以優化，提供投資人更多元便利精準的數位化服務，以目前熱門的定期存股為例，客戶圖譜分析「豐存股」平台存股族的交易行為，觀測出存股族的偏好與需求，有助於服務優化、持續引進更多優良個股、ETF或投資組合供投資人選擇。

根據永豐金證券客戶360度圖譜分析發現，新手投資人有強烈理財需求，但苦於海量訊息過於發散，使得投資旅程常常僅止於開戶；為提升獲客轉換率，以數位工具從海量資訊中聚焦出客戶所需要的交易資訊 (如：國際熱門股市話題、財經大事、名家觀點等)，精確傳送給客戶；並透過數位系統自動化發送客戶分析報告給理專，將360圖譜應用在打造個人化全景分析，並結合全球經濟狀況，協助理專擬定客戶關懷策略，給予客戶針對國際金融市場趨勢的投資參考依據。

永豐金證券全面啟動數位轉型計劃，今年以來已領先業界完成線上線下開戶全面無紙化作業，推出數位帳戶「大戶投」、導入「流程機器人」（RPA) 打造自動化工作場域，以及目前相當受到矚目的「豐存股」台美雙股市存股平台，永豐金證券表示，建構客戶圖譜分析，將數位經營、人工智慧、數據分析等數位策略進行整合，藉最新的技術搭配更細緻的服務，為客戶提供最高品質的投資體驗。

(中時 )