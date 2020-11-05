有別於「不給糖就搗蛋！」的傳統，萬聖節開發金控發起「不搗蛋吃餅乾」活動，採購財團法人中華民國唐氏症基金會的唐寶寶手工餅乾分送逾200位前來開發金控「搗蛋」的小貴賓及家長，希望藉由公益採購，為受到疫情衝擊的社福團體送暖。

開發金控去年獲頒經濟部2019年Buying Power社會創新產品及服務採購獎，藉由採購登錄經濟部中小企業處社會創新平台組織的產品及服務，積極協助社會企業及社福公益團體拓展行銷通路，實踐企業社會責任。此外，每年並持續透過舉辦年度公益日，擴大員工社會公益參與度，同時增加社會企業及弱勢團體庇護工坊營收，讓更多公益團體能夠自立，近十年採購金額累計約1000萬元。

開發金控已連續兩年向唐氏症基金會採購唐寶寶手工餅乾，以實際的採購行動支持社福團體。對於社福團體的實際支持，亦是開發金控員工的年度盛事，今年初舉辦的公益日活動，在12家社會社會企業、社福機構及小農搭起的臨時市集上，同仁自發認購社企產品，單日締造將近100萬元收益。今年疫情關鍵期間，開發金控關心員工健康，採購台灣品牌芙彤園防疫產品贈送全體員工。

在萬聖節接待鄰近幼稚園的小貴賓已是開發金控多年來的例行活動，大聲要糖的稚嫩童音完全改變了金融單位平日的嚴肅氣氛，就連路人都帶著笑容佇足參與。今年開發金控以來訪小貴賓表演的萬聖節歌曲為靈感，由高階主管加入變裝行列，包括新任數位長Ketan Samani、法務長顏志堅、資深副總暨發言人張立荃及中華開發資本資深副總張立人與副總王素雲化身為吸血鬼、牛仔、海盜、太空人及女巫，與小貴賓們熱絡互動。

張立荃代表向小貴賓致歡迎詞時表示，關心下一代的身心健康及均衡發展，一直是開發金控的公益關懷重點；包括中華開發文教基金會和凱基慈善基金會多項慈善計劃都是從弱勢學童的多元發展及身心健康為主。開發金控的萬聖節敦親睦鄰活動以社區關懷為起點，加上對於社福單位的實際付出，使活動兼俱多重意義。未來將持續以此為核心，向外擴大影響力，善盡企業社會責任。

(工商 )