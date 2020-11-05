興櫃資服廠商叡揚資訊（6752）5日舉辦媒體聚會，董事長張培鏞表示，叡揚資訊深耕企業應用軟體解決方案30多年，客戶遍布全臺金融、政府、醫療、製造與電信等大型單位，及超過上萬個雲端用戶。此外，公司全產品線更囊括了銀行100％、行政院及所屬部會94％、醫學中心84％的高覆蓋率，締造連續3年獲利持續成長的成績，預計12月上旬掛牌上櫃。

叡揚資訊成立於1987年，主要業務以自行開發的企業e化應用軟體為主，其中隸屬該產品線的「Vitals ESP 企業知識協作平台」，協助企業彙整知識資訊建立不可或缺的內部知識庫，讓企業數位轉型無縫接軌，並得以留下傳承軌跡。

目前叡揚資訊客戶包含製造業（如世界先進、先豐通訊等）、政府及國營事業單位（如台北市政府、台灣國際造船等）、金融業、食品業、流通業等。張培鏞表示，為了更貼近客戶需求，叡揚資訊以此為基底，開發出合規管理系統，發展醫院評鑑系統，目前已推廣至全臺75％的醫學中心（包含台大、北中南榮總等），其解決方案以及資安管理深受市場信賴。

證交所從2013年起積極推動ESG（公司治理），在金管會近期發布的公司治理藍圖3.0中，也提到希望能將ESG融入企業DNA。著眼於此，叡揚資訊表示，以過去多年累積的產業經驗，將地端ESP搬上雲端以滿足企業ESG需求，更與國內多家大型顧問公司合作推廣，緊扣數位轉型發展趨勢。

叡揚資訊聚焦於高成長潛力的企業軟體（Enterprise Software）與資訊服務領域（IT Services）並投入雲端技術及AI持續至今，自2014年起營收年年成長，以去年來看，全年毛利率更達52.09％，EPS達3.66元，雙雙創下歷史新高紀錄。2020年上半年EPS為1.80元，也較去年同期0.51元表現亮眼，大幅成長253％。

法人表示，叡揚資訊為國內少數提供純軟體服務公司，其專注本業並持續精進創新與研發能力，為客戶提供完整的軟體解決方案，建立品牌忠誠度與好口碑，相較其他同業更具競爭優勢，未來營運表現可望再創新高。

(工商 )