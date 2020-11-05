今年第20號輕度颱風閃電(國際命名ATSANI)，今(5)日下午14時中心位置在鵝鑾鼻的東南東方約490公里，以每小時22轉17公里速度向西轉西北西往巴士海峽移動，花東及恆春半島將有局部性豪雨發生機率，颱風路徑自中午以來持續偏北，預計今晚將發布海上陸上颱風警報。

今晨氣象局針對輕度颱風「閃電」發布海上颱風警報，並於今日每3小時召開記者會說明颱風動態。

氣象局預報員林伯東表示，第20號颱風過去3小時雖未明顯增強但速度變快，暴風圈也有稍微擴大，目前中心位置在鵝鑾鼻的東南東方約490公里，由於路徑持續偏北，恆春半島有很大機會進入陸警範圍，不排除今天晚間將發布陸上颱風警報，強度大致上會維持在輕颱上限。

明(6)日整天是颱風最接近台灣的時間，受其外圍環流影響，東半部花蓮、台東及南部地區將逐漸轉為有陣雨的天氣，其中花蓮、台東及恆春半島有局部性大雨甚至豪雨發生機率；北部、東北部地區亦有局部短暫陣雨機率，預計周六(7)會逐漸移動到中國大陸南方沿海，不過屆時東北風增強，將為基隆北海岸及宜蘭帶來明顯降雨。

長浪部分，目前東北部已觀測到2至3米長浪 ，基隆北海岸、東半部(含蘭嶼、綠島)及恆春半島易有長浪發生；另外東半部、恆春半島、中部以北沿海空曠地區、澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風，明天起恆春半島、蘭嶼、綠島等更有11級以上強陣風出現， 海邊活動或海上作業務必注意安全。

根據氣象局統計，本世紀11月發布警報的颱風共有5個，分別是2000年的象神與貝碧佳、2003年的米勒、2007年的米塔以及今年的閃電，而1959年至今則共有17個颱風在11月發佈颱風警報。

(中時 )