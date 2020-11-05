美國民主黨與共和黨今天準備好走上司法對決一途，來決定是挑戰者拜登（Joe Biden）亦或是現任總統川普贏得昨天的大選。

川普宣稱準備好訴諸聯邦最高法院來排解計票紛爭後，他的競選團隊宣布已要求威斯康辛州重新計票，並在密西根州和賓州提出訴訟。這3州都是贏得總統選戰的關鍵州。

美國媒體已喊出民主黨的拜登拿下密西根和威斯康辛州；賓州結果未定。

而今天晚間，川普陣營於第4州喬治亞州提起訴訟，而川普在此州的領先幅度已縮小至不到1個百分點。

以下為大選日當天以來，與2020大選有關的訴訟。

● 密西根州

川普競選團隊今天提訴要求密州州政府停止計票，稱當地沒有觀察不在籍投票（absentee ballot）開票過程的適當管道。

路透社報導，密西根州開出99%選票後，拜登以50.3%得票率領先川普的48.1%，相差票數有近12萬張；差距遠高於川普2016年拿下密州時的1萬多張。

密州州務卿班森（Jocelyn Benson）在記者會上稱川普這起訴訟「我認為很無聊」，還說州內所有有效選票都提前計票完成。

班森表示，計票過程「有效率、透明、安全且有條不紊」，並說「任何不這麼說的人，不滿意的都是結果」。

● 賓州

川普競選團隊表示，將加入一起共和黨已經在打的訴訟，挑戰當地將郵寄投票收件日期延長的決定。如果勝訴，他們有可能取消成千上萬張於11月3日大選日當天之後才寄達的選票。

賓州最高法院裁定延長截止日期屬合法；聯邦最高法院上週拒絕涉入其中。但聯邦最高法院並未把門關死，選後提出挑戰並非不可能。

川普競選團隊同時表示將提訴，要賓州暫停計票工作，指控計票過程遭民主黨人隱匿。法新社報導，費城計票過程全程線上直播。

● 喬治亞州

川普連任團隊今天也對喬治亞州提訴，要求沙塔（Chatham County）選舉委員會將大選日晚間7時過後才寄達的選票分開鎖好，確保這些選票不納入計算。

民主黨代表律師艾里亞斯（Marc Elias）在社群網站推特（Twitter）發文說：「川普競選團隊在全美提出多起毫無法律依據的訴訟，千萬別上當。」他說，「他們知道他們輸了，而這是他們僅剩手段。」

● 威斯康辛州

威州官員徹夜計票之後，約於中午完成計票，艾迪生研究機構（Edison Research）顯示，拜登領先幅度僅2萬多票，約占投下的320萬張選票0.6%。

由於威州州法明文規定，票數差距占總投票數比例小於1%時可以要求重新驗票，川普陣營立即抓緊機會，提出相關要求。

川普競選連任總幹事史泰平（Bill Stepien）在聲明中說：「威斯康辛州有許多郡通報舞弊行為，讓人質疑結果的正當性。總統處於要求重新計票的門檻之內，我們也將立即提出要求。」

2016年川普對決希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）時同樣拿下威斯康辛州，重新驗票時也只不過替川普多爭取了131票。

拜登與川普目前累計選舉人票都未達當選的270張門檻，但拜登居於領先地位，誰贏誰輸將取決於亞利桑那州、喬治亞州、北卡羅來納州、內華達州和賓州的結果。

(中央社)