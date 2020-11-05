台灣採購德國BNT新冠疫苗計畫落空，明年第一季恐無疫苗可用，若要等待COVAX平台分配，最快可能也要等到明年6月，國家衛生研究院研究員李敏西今天呼籲政府，應重啟跨部會的「國家人用疫苗策略委員會」，整合產、官、學、社，進一步提出疫苗開發改革建議，以厚植國內新冠疫苗研發實力。

國衛院今天舉辦「新冠疫情的挑戰及疫苗產業的展望研討會」，邀請多位專家探討國內明年疫情的展望，李敏西提到，歐美各國對於新冠疫苗的研發，多由總統、總理甚至是WHO主導開發，甚至出現過去業界競爭者相互合作開發的情形，投入資金皆超過500億，相較國內4家廠商共20億的投資，實在是高出很多。

李敏西表示，目前國內主導疫苗開發層級僅止於衛福部、行政院副院長，且未組成疫苗聯盟，由各廠商獨立開發，發展速度無法與歐美相比，擔憂國內疫苗開發速度過慢或遭遇臨床試驗不佳時，會失去國人信任。

此外，李敏西擔憂，國內疫苗廠若過度投資廠房設備，未來一但開發進度落後歐美，遭跨國疫苗廠傾銷，可能會血本無歸，這對台灣好不容易建立的兩家自主疫苗廠國光、高端來說，恐不是件好事。

李敏西建議，有鑑於過去保生公司慘痛的代價，政府應盡力提升國內疫苗產業的能見度與重要性，特別是在法規方面應給予效能及彈性，讓疫苗廠提升增資機會並成立新創公司加速研發，此外還要積極加入國際組織，拓展國際市場。

最重要的是，應重新啟動跨部會的「國家人用疫苗策略委員會」，整合產、官、學、社，提出疫苗開發的改革建議，就組織、經費、人才方面進行整合。

黃立民也表示，雖然新冠疫苗開發仍有許多不確定，但台灣仍應把握這次機會，重視國內疫苗產業，若能扶持國光、高端完成新冠疫苗開發，未來國際上不僅能賣流感疫苗，也能銷售新冠疫苗成為穩定收入，「但過去政府對疫苗就是愛理不理，沒想到疫苗委員會竟已兩年未啟動，希望政府不要對什麼議題都一頭熱，若這次能讓疫苗產業再獲重視，也是不錯的收穫。」

(中時 )