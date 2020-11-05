每個男人與生俱來對機械的熱愛，是不管年紀、身分、或是地位，彰化縣溪湖鎮媽厝國小校長曾俊堯愛車成癡，家中有3部輕、重機車，儘管家住距離20公里遠外的彰化市，但他仍是騎機車到溪湖上班，不管上下學，媽厝國小的孩子們，只要聽到「小猴子」傳來的摩托車排氣聲，就知道校長來了。

談到對機車的熱愛，曾俊堯說，1993年父親答應他考上師校，就要買一部機車給他，為了心愛的機車，他努力K書順利考上，當年父親花了8萬塊，買了當時就擁有前後碟煞的「豪漢150」給他，他永遠記得當時牽到機車時的感動，27年過去了，現在這部機車也傳承給他女兒。

不管上下學，媽厝國小的孩子們，只要聽到「小猴子」傳來的摩托車排氣聲，就知道校長來了。（吳建輝攝）

身材壯碩的他，騎乘座高僅有70公分的迷你機車，騎在路上總是吸引路人眼光，（吳建輝攝）

曾俊堯表示，家中目前有3部機車，1部是傳承給女兒的豪漢150，另外1部就是高齡13歲的凱旋重機，當時為自己圓夢咬牙購入，一直捨不得騎，到現在里程還不到1萬公里，另一部就是現在每天通勤的「HONDA小猴子」，身材壯碩的他，騎乘座高僅有70公分的迷你機車，騎在路上總是吸引路人眼光。

曾俊堯說，騎車是一種生活、心情，他喜歡騎著車在學校附近遊走，微風吹來去感受學校附近的美，也會在課堂上與學生分享，上學時學生在路上遇到他，就會知道要加快腳步，放學後他也會先在學校附近「巡視」個幾圈，提醒孩子們要趕快回家，不要在馬路上逗留。

曾俊堯說，他時常用自己熱愛的機車來鼓勵學生，追尋夢想是不分年紀，要為自己設立一個目標，當年校長為了父親的一句話，努力讀書進修，一直到現在當了校長，期許所有學生都能為自己所熱愛的事物盡最大的努力，勇敢追夢。

(中時 )