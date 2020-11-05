近期海運市場出現嚴重缺櫃的現象，多數業者為搶櫃出貨，加價態勢日益劇烈，亦帶動各航線運價飆升。

業者指出，由於歐美地區受新冠疫情影響，民眾居家活動的時間增加，使得健身器材、家電產品等訂單提升，也因市場需求超乎預期、貨櫃調度速度無法跟上需求量，進而導致缺櫃問題。並表示由於現階段缺櫃問題難解，故行情有望持續熱絡至年底。

根據CIP商品行情網11月最新報價，國內歐洲線貨櫃船運價40呎，較上月同期漲近30%。(商品行情網)

(時報資訊)