《商情》國內海運貨櫃 歐洲線淡季不淡 15:222020/11/05 時報資訊 王聖為 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 近期海運市場出現嚴重缺櫃的現象，多數業者為搶櫃出貨，加價態勢日益劇烈，亦帶動各航線運價飆升。 業者指出，由於歐美地區受新冠疫情影響，民眾居家活動的時間增加，使得健身器材、家電產品等訂單提升，也因市場需求超乎預期、貨櫃調度速度無法跟上需求量，進而導致缺櫃問題。並表示由於現階段缺櫃問題難解，故行情有望持續熱絡至年底。 根據CIP商品行情網11月最新報價，國內歐洲線貨櫃船運價40呎，較上月同期漲近30%。(商品行情網) (時報資訊) #缺櫃 #海運 #貨櫃 #歐洲線 #商品行情 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《航運股》集團齊心 長榮航類出國專案包機海運率先承包 08:012020/11/05 財經 閃電颱風變強 暴風圈擴大 氣象局：不排除發陸警 07:142020/11/05 生活 權證星光大道－永豐金證券 欣興長線靚 逢低布局 04:102020/11/05 證券．權證 商品期貨趨勢專欄－原油看淡 反彈時偏空布局 04:102020/11/04 證券．權證 《熱門族群》前3季獲利登同期高 信邦、優群Q4淡季不淡 11:082020/11/04 財經 股價指數期貨贏家專欄－美期貨 聚焦大選＋歐美疫情 04:102020/11/05 證券．權證 聯詠前三季獲利 超越去年全年 04:102020/11/05 證券．權證 《盤後解析》靜待美國隊長出線 台股甩尾上12900 14:322020/11/05 財經 《電子零件》信邦10月營收登單月歷史次高 Q4有望比去年好 09:092020/11/05 財經 日本ONE大賺 法人樂看陽明 04:102020/11/04 證券．權證 財經熱門新聞 拜登快翻盤 太陽能股竟暴殺！美媒爆敗在這裡 - 財經 川普輸贏都沒差了 明天台股不管漲跌只做1件事 - 財經 阿茲海默症有救了 Biogen新藥證療效 股價狂漲44％ - 財經 陸半導體連成熟製程都不如台積電 業界曝最大差別 - 財經 想快點甩開英特爾 蘋果Mac自研CPU急拉250萬顆晶片 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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