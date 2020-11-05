德國最大航空業者漢莎航空(Lufthansa)周四指出，由於疫情相關的旅遊需求下滑，第三季淨虧損20億歐元，而公司進一步的重整計畫預計將影響到第四季表現。而第三季由於實質成本的縮減，以及夏季飛行航班的相對提高，虧損情形已較第二季降低。

該航空集團表示，預期的重整費用將視與工會談判的結果而定。

漢莎航空第三季銷售跌到27億歐元，遠低於去年同期的101億歐元。營業費用較去年同期減少了43%，部分原因為燃料費用和其他成本的減少。經調整的EBIT獲利為負的13億歐元，遠低於去年同期正數相同的13億歐元。

漢莎航空在六月已經獲得德國政府90億歐元的紓困。公司表示至今可變現的流動性仍有101億歐元，集團強勁的貨運業務支撐了流動性。

該航空集團表示，儘管冬季的航空旅行將維持低檔，但在10月到12月的期間將調整計畫，航班能量維持在去年同期的25%水準，以確保飛行營運能為第四季獲利帶來正面影響。

(時報資訊)