美國總統大選勝負未明，拜登領先幅度拉大，恐慌指數大降，周三美股四大指數全面續揚，帶動亞股周四早盤跟漲，台股開高10.11點至12878.01點，隨後雙王台積電、大立光攜手走強下，順利站上12900關，但盤中審慎觀望走勢，台積電翻黑忐忑，平盤上下折返跑，最低下跌27.5點至12840.4點，逼近月線約12833點，盤中12900點拉鋸戰，風電及太陽能類股表現較強勢，權值股午後回穩，最後一盤指數帶量衝高，終場台股收漲50.9點或0.4%，報12918.8點，12900關失而復得，收在當日最高，成交金額略減為1746.22億元。今日外資(不含外資自營商)買超153.7189億元，投信賣超0.9368億元，自營商買超18.2499億元，三大法人買超171.03億元。

權值王台積電(2330)ADR再收高，周四卻開高走低，熄火翻黑跌4.5元至445.5元，午後買方回頭，尾盤翻紅收漲0.22%至451元，本周連4日上揚；晶圓雙雄的聯電(2303)則開低走低，收挫3.48%至30.55元，失守5日線；晶圓代工三雄的世界(5347)樂觀法說後，第4季營收估創高，外資評等中立偏多，強勢走高收漲逾3.95%至100元，成功飆破百元關卡。股王大立光(3008)、聯發科(2454)同樣開高走高，分別收漲2.56%至3200元、2.81%至696元，雙雙收在當日最高價，且順利收復月線；鴻海(2317)則平盤匍匐，收漲0.25%至79元。其他權值股回穩，和泰車(2207)、兆豐金(2886)、南亞(1303)、玉山金(2884)、國巨(2327)、矽力-KY(6415)、中華電(2412)、南電(8046)、可成(2474)、台塑(1301)、國泰金(2882)、元大金(2885)、祥碩(5269)、宏碁(2353)等皆可圈可點。

周四上市類股來看，漲幅之冠由玻陶股以1.97%奪得，凱撒衛(1817)獲利財報亮眼，爆量衝漲登4個月高價、再拚前波34元高點，中釉(1809)、冠軍(1806)、台玻(1802)同樣敲邊鼓上攻。漲幅第二由光電股拿下，太陽能、綠能題材受拜登領先壓寶總統大選激勵，國碩(2406)、元晶(6443)、安集(6477)、達能(3686)齊步躍上漲停，茂迪(6244)、聯合再生(3576)、太極(4934)、倉和(6538)等亦精神抖擻、表現強勁；電機股的中興電(1513)、亞力(1514)、華城(1519)以及風電概念股世紀鋼(9958)、中鋼(2002)、上緯投控(3708)也紅通通，光電類指收漲1.57%。橡膠、汽車類股收漲1%、0.87%，漲幅排第三四名，其中麗清(3346)本季單月營收有望持續攀高，連三天反彈，挑戰今年10月創下的44.25元今年高價。生醫股也在美國醫療保健、防疫相關概念股和避險資金轉進的帶動下回神活跳跳，泰博(4736)新冠快篩檢測試劑獲外銷許可，股價勁揚；美系外資首納追蹤的大學光(3218)笑得合不攏嘴；雃博(4106)、中化生(1762)、中化生(1762)、杏輝(1734)、旭富(4119)、亞諾法(4133)、龍燈-KY(4141)等均漲聲隆隆，生醫類指收漲0.6%。利奇(1517)觸及漲停，創下6年新高價，亞德客-KY(1590)、倉佑(1568)等個股同樣表現亮眼，推升電機類指收漲0.55%。金融、電子股分別收漲0.49%、0.44%，跌幅居前的造紙、航運、觀光，下跌0.79%、0.48%、0.29%，鋼鐵、電子零件、化工亦收黑，電纜、水泥股收持平。

手機晶片大廠高通2021會計年度首季財測看佳，法人點名日月光投控(3711)、景碩(3189)、京元電(2449)、精測(6510)等後段封測供應夥伴可望受惠，上述個股皆樂融融；高通合作夥伴力旺(3529)股價也攀高收紅；高通盤後股價飆漲近13%，亦帶動台廠相關供應鏈如世芯-KY(3661)觸及漲停、立積(4968)翻紅、晶技(3042)、景碩、華通(2313)、穩懋(3105)、緯創(3231)等紛紛上漲；半導體的精材(3374)股價同寫3個月新高。不確定性大增激勵加密貨幣比特幣勁揚，締造2018年元月以來兩年新高，板卡族群勁揚，麗臺(2465)充當領頭羊上揚，其他板卡廠如技嘉(2376)、華擎(3515)、精英(2331)、撼訊(6150)、承啟(2425)也相繼上漲。

5日RSI為68.80，10日RSI為59.57。9日K值為62.36，9日D值47.82為。20日乖離率為0.67。美國總統大選依舊結果難料，不排除將進入司法程序，市場目前仍樂觀解讀參眾兩院維持現狀將有利政策延續性。短線交易人留意美國Fed例會，以及非農就業報告是否因疫情影而遲緩。

11月以來連4日共買超389.47億元。美國大選的不確定因素已淡化，看好資金持續寬鬆，外資及投信法人資金回流，以區間偏多操作為主。市場將重回關注經濟基本面與企業營運展望。建議投資人可以逢低進場布局，留意蘋概股、5G、半導體等類股。亞洲投顧分析師蘇建豐也指出，上方有13000點壓力，現階段可布局第4季營收較佳、產品報價上漲的族群，看好航運、塑化、被動元件、ABF載板相關個股。

(時報資訊)