受惠於強勁的財富管理業務，新加坡最大的銀行星展銀行（DBS Group）與華僑銀行（Oversea-Chinese Banking Corp）第三季獲利衰退幅度小於市場預期。

周四華僑銀行股價上漲3.13%，收在8.90新加坡元，盤中最高漲 3.6%，觸及近3個月新高。星展銀行終場微升0.01%，收在102.10新加坡元，盤中一度勁揚3.7%，站上5個月新高。

因利率低迷不振，以及在亞洲，受到疫情衝擊的市場成長疲弱，新加坡銀行業的營運遭遇逆風，且由於監管機構準備鬆綁數十億美元的延期還款條件，這些銀行亦得自行吸收壞帳。

東南亞最大銀行星展第三季淨利較去年同期大減20%，為13億新元（約9.51億美元），但優於分析師預測均值11.7億新元。手續費收入（主要來自於財富管理業務）年增17%，達到疫情爆發前的水準。

星展銀行執行長Piyush Gupta在聲明中表示，他預期亞洲經濟將從低點強勁反彈，有助於在2021年貸款業務實現中間個位數增長，及手續費收入實現2位數成長，進而抵消淨利差下滑的影響。

做為主要的獲利指標，星展第三季淨利差從1.9%跌至1.53%。而信貸與其他損失準備金則大增逾1倍，達到5.54億新元。

華僑銀行公布第三季淨利年減12%，為10.3億新元，優於分析師預估的8.65億新元。該銀行執行長Samuel Tsien表示，目前我們看到經濟與商業活動，以及客戶信心都已經回穩，但我不會將之歸類為強勁復甦的增長。他並表示，財富管理是一大亮點，手續費收入已經重返前一年的疫前水準。

稍早前，另一家新加坡主要銀行大華銀行（United Overseas Bank）亦發布意外強勁的業績，股價收漲2.73%。

(時報資訊)