群光(2385)10月份自結合併營收為87.24億元，年減6%。累計1-10月自結合併營收達783.52億元，年成長2%。全年預估營收年增約1%，約在940億元左右再創歷史新高，法人預估全年EPS上看7.5元。展望第四季，群光的泰國新廠即將如期興建完成，預計本季將陸續移入機器設備，準備為客戶啟動量產，明年智慧家庭的成長，可望呈強勁反彈。泰國原廠今年的營收貢獻約95億元，占營收比約10%；明年在新廠加入下，全年泰國廠營收對整體營收貢獻將達15%。

群光自2019年起即積極布建全球製造鏈，降低中美貿易戰對營運的風險，首先選定於泰國租廠房為智慧家庭客戶服務，以解燃眉之急，並同時興建廠房，目前租賃廠房已達智慧家庭影像產品7成5產能，全廠運轉順利，今年第四季將自租賃廠房依序搬遷機器設備至新廠，未來新廠將有更充足的空間因應智慧家庭產品的需求，並且將成為群光東南亞製造中心，更有利於群光因應客戶需求調配全球製造產能，分散風險。

群光表示，今年雖然有新台幣匯率升值和中美貿易戰關稅的因素，但不影響毛利率的成長，今年毛利率成長大於營收的成長，第三季營益率也是13年的新高。去年獲利主要來自業外，不同於今年來自於本業的營業利益，獲利結構更為精實。群光轉投資群電占群光營收的3成左右，也帶動群光的獲利成長。群光今年前3季尚有1.2億元的匯兌利益。

法人表示，群光近年營運主軸為在PC相關產品繼續衝刺全球第一市占率，並且開拓非PC的產品線，憑藉影像與電源的優勢，進軍AIOT物聯網，挹注群光的營收與獲利。在PC方面，群光已多年蟬聯NB鍵盤、影像模組與電源供應器全球市占第一名，在今年新冠疫情肆虐下，群光受惠於全球NB需求飆漲，使得PC相關營收及獲利都十分搶眼，而在非PC產品方面，今年前三季約占一半營收，其中尤以伺服器、遊戲機、電競及智慧家庭產品為最具成長潛力的焦點。法人預期，由於群光今年營收成長無虞，前三季群光本業獲利已成長37%，今年本業獲利可望大幅優於去年。

今年群光的智慧家庭營收占比約2成左右，預估明年在泰國廠產能的挹注下，營收占比可望達25~26%。

(時報資訊)