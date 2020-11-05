網紅希希CC因清純甜美的長相神似新垣結衣，被鄉民封為台版新垣結衣，希希姣好的身材一直是外界關注焦點，時常cosplay不同角色，活躍在平面拍攝上，日前萬聖節她也應景變裝成女版魯夫，到西門町參加萬聖節遊行，波濤洶湧的好身材立刻成為全場關注焦點。

希希2日在IG曬出cosplay性感照，只見她扮成《航海王》的主角魯夫，戴上象徵魯夫的草帽，再用白色繃帶纏起呼之欲出的上圍，配上深藍色的牛仔熱褲，性感可愛又不失魯夫的率性，她也在文中透露這是她扮過最大的尺度，走在一群變裝的人潮中，還是相當吸睛。

不只是參與了西門町的活動，平時就熱愛變裝的她，這次也扮成《惡靈古堡》的艾達王，一身高衩玖紅色禮服，搭配黑色細跟高跟鞋，及一頭俐落短髮，加上手中的槍枝，和綁在嫩白大腿上的武器，看起來十分既魅惑又帥氣，多變的裝扮讓粉絲們大飽眼福，獲得不少好評。

在 Instagram 查看這則貼文 希希CC（@ccplay1211）分享的貼文 於 PST 2020 年 11月 月 1 日 上午 7:38 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 希希CC（@ccplay1211）分享的貼文 於 PST 2020 年 11月 月 2 日 上午 6:59 張貼

網友們紛紛激動狂讚，「希希真的是漂釀」、「羨慕人生勝利組」、「跟妳在一起也會是人生勝利組」、「這個尺度真是不得了」、「你應該是娜美！」、「希希太辣！萬聖節真好：）」。

(中時新聞網)