使用種蒜機播種大大節省人力成本，蒜子之間栽種距離整齊規律，詢問度相當熱烈。（周書聖攝）

過去蒜頭依靠大量人力播種，播種期短，常造成農村缺工困境。（周書聖攝）

蒜頭播種期約每年10月前後，播種期短，經常造成農村缺工問題，現在有業者研發大蒜播種機，1天2人就可種植8分地，速度比以往快上許多，但一台種蒜機要價不菲約40萬，行政院農糧署正研議將種蒜機納入補助。

過去蒜頭依靠人力播種，1天需要4名農工才能完成1分地的播種工作。種蒜機僅需1人坐在機器上操控，蒜子就自動掉入土壤完成播種，蒜子之間的距離也相當規律整齊，若使用種蒜機1天2人就能完成8分地的工作，完全解決農村勞動力老化、不足的困境，農民也大大降低人力成本。

晟豐農機公司與雲林縣東勢鄉蒜農合作研發，針對種植方式、地形加以改良。歷經2年研發，預計110年4月正式上市，詢問度相當熱烈，已經有蒜農想預訂，但也有部分蒜農認為一台40萬太貴，對種植面積較小的蒜農不划算。

農糧署將研議把種蒜機納入補助，雲林縣政府農業處農務發展科長蔡蘭芬表示，未來種蒜機上市後，若有申請專利，並通過新型農機相關規範，就符合農糧署補助規定，得申請經費補助。

蔡蘭芬強調，雲林花生已經朝向機械化生產，希望未來蒜頭種植、收成，也能朝向機械化目標邁進，降低農民的生產成本，提高農產栽種品質及利潤。

今年蒜頭每公斤飆破300元，各地蒜農紛紛搶種，目前已經超種500多公頃，雲林縣農業處也呼籲蒜農按合理面積種植，保障自身權益，以免明年蒜價崩盤。

(中時 )