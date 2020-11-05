美國大選引發全球關注，關鍵州威斯康辛州與密西根州接連由民主黨候選人拜登拿下後，一度陷入膠著的大選選情逐漸明朗。對此，資深媒體人李艷秋今(5日)在臉書寫下關於美國大選的10個體悟，其中一點則是「美國選舉栽贓抹黑奧步，台灣技術輸出成功，成為全球民主典範」。

李艷秋在臉書貼文提到10個體悟分別是，第一，「民調崩解，再不找出新的方式，就是『冥吊』了」；第二，白開水不敵烈酒，寧可喝醉，也好過乏味。沒有個性的候選人，一邊涼快；第三，選舉不是選好人好事代表，人格高不高尚不重要；第四，用媒體製造假消息影響他國選舉，是門好生意；第五，執政者動用國家機器、國家資源鞏固政權，天下無敵。

另外，李艷秋也提到，第六則是，「當家一定要鬧事，支持者才覺得當初沒白投你一票」；第七，仇恨動員成本低、效益高，『我們都是一家人』路線落伍了；第八，選舉不再是嘉年華，選民怒氣沖天，一點就燃；第九，愚蠢是會重複的，選民不會在選舉中得到教訓，以及最後一點則是「美國選舉栽贓抹黑奧步，台灣技術輸出成功，成為全球民主典範」。

最後，李艷秋也邀網友分享選舉金句，不少網友見狀後則紛紛留言寫下，「這十條在台灣不都常常上演嗎？很有既視感」、「真的非常佩服妳的觀點！太棒了！幽默、諷刺、又到位」、「不看開頭，還以為是在說台灣...」。

(中時新聞網)